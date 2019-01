A Aix-Marseille, recyclez vos sapins de Noël et donnez leur une seconde vie

Marseille, France

L’heure est venue de défaire le sapin, de ranger les boules et les guirlandes dans les cartons jusqu’à Noël prochain, et pour les adeptes du "vrai" sapin naturel, vient le moment de s’en débarrasser, mais pas n'importe où! La métropole Aix-Marseille-Provence et le département des Bouches-du-Rhône mettent en place près de 200 points de collecte des sapins de Noël dans les communes de la Métropole, hors Marseille, et sur 17 résidences de copropriétés jusqu'au 27 janvier. Renseignez-vous auprès de votre mairie.

"votre sapin va nourrir nos espaces verts"

Une fois déposé dans un point de collecte, votre sapin sera ensuite acheminé vers une plateforme de compostage pour être transformé en compost et permettre ainsi de nourrir les sols. C'est pourquoi il ne faut déposer "_que le sapin et rien d'autre"_préciseDavid Sanchez, directeur de la propreté et du cadre de vie à la Métropole, "il ne faut pas de sac, sauf sac recyclable, pas de guirlande, et des sapins non recouverts de neige artificielle".

l'an dernier, 95 tonnes de sapins ont été ainsi récupérés

Une démarche qui permet d'éviter de voir des sapins abandonnés sur les trottoirs et de leur donner une nouvelle vie, car au delà du ramassage, c'est une initiative en faveur de l’environnement mise en place conjointement par la Métropole et le Département, dans le cadre de l'Agenda Environnemental. Le doublement des sites de collecte cette année devrait permettre de dépasser les 95 tonnes de sapins récupérés l'an dernier.