A Ajaccio, des rapaces pour faire fuir les étourneaux

Ils sont plusieurs centaines de milliers à faire étape en Corse, chaque hiver et chaque printemps. Leur balai aérien enchante parfois mais les étourneaux sont aussi source d’importantes nuisances.

« Ces oiseaux engendrent de nombreux désagréments », explique Jean-Pierre Aresu, adjoint au maire en charge de l’hygiène et de la santé. « Du bruit, des nuisances olfactives, des dégradations d’équipements, au sol, sur les voitures… Les services de nettoyages sont obligés d’intervenir plus souvent, sans compter les risques sanitaires car les volatiles sont porteurs de bactérie ».

"Provoquer un sentiment d'insécurité chez les étourneaux"

La ville a donc fait appel à une entreprise spécialisée, venue du continent. Deux fauconniers professionnels, assistés de leurs oiseaux, des buses de Harris, qui en quelques jours vont faire fuir les volatiles.

La ville d'Ajaccio a fait appel à des fauconniers pour faire fuir les étourneaux © Radio France - Marion Galland

Les opérations débutent à la tombée de la nuit avec, dans un premier temps, de la pyrotechnie, pour effrayer les oiseaux et les faire s’envoler. « Le but n’est vraiment pas de les tuer mais de leur faire peur », précise le fauconnier, Alexis Vignon. « La partie fauconnerie arrive dans un second temps, en deuxième partie de soirée car sinon il y a beaucoup de circulation. A ce moment-là on lâche les rapaces qui vont simuler des attaques sur les étourneaux et à l’aide d’une petite clochette attachée sur la patte du rapace, l’étourneau va assimiler le bruit de la clochette aux prédateurs ce qui va provoquer le sentiment d’insécurité chez les étourneaux et les faire fuir ».

Alexis Vignon, le fauconnier, et sa buse de Harris, Vado, à Ajaccio © Radio France - Marion Galland

Les fauconniers vont intervenir toute la semaine, mais en général en trois soirs la population d’étourneau est déjà gérée.

Deux cent mille étourneaux à Ajaccio

« Quand on a commencé, lundi », poursuit Alexis Vignon, « il y avait une population d’environ deux cent mille étourneaux, le lendemain ils étaient encore trente mille et mercredi soir ils n’étaient plus qu’entre cinq et six mille ».

En quelques jours à peine, les rapaces effraient les étourneaux © Radio France - Marion Galland

Les étourneaux, effrayés quittent la zone, mais ne s’en vont pas forcément très loin, les fauconniers cherchent alors les zones secondaires où les volatiles ont pu s’établir afin de les faire partir encore plus loin et reprendre leur migration.

« Nous notre but ce n’est pas de les tuer mais vraiment de leur faire ressentir ce sentiment de danger pour les encourager à migrer ».

Les loups des airs

Le but n'est pas de tuer les étourneaux mais de les effrayer © Radio France - Marion Galland

Les buses de Harris, utilisées pour ces opérations sont toutes nées et ont été élevées en captivité. Ces sont des oiseaux grégaires à l’état naturel ce qui permet de les faire voler et de faire des attaques en groupe. Ils vont fonctionner comme une meute de loup, on les appelle d’ailleurs les loups des airs.

Le coût de cette opération de fauconnerie pour la ville d'Ajaccio s’élève à 12 600 euros.