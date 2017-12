Corse, France

Des réseaux souterrains au mobilier urbain, les 250 mètres de l'avenue vont entièrement être rénovés. Sur cet axe important de la ville chaque jour les pompiers et le Samu passent notamment pour rejoindre l'hôpital de la Miséricorde. Pour les 11 mois de travaux qui s'annoncent, la mairie assure que le trafic sera impacté le moins possible. La vingtaine de commerçants et autres riverains de l'avenue Beverini, eux, attendent ces travaux depuis longtemps.

Avenue Beverini-Vico à Ajaccio, direction hôpital de la Miséricorde - capture google map

Era ora !

Il suffit de regarder les dalles du trottoir, pour beaucoup descellées, pour le comprendre…L'avenue Beverini n'en finit plus de vieillir, et cause même de gros ennuis, effondrements de chaussée, et inondations entre autres. La date des travaux sur la route et des réseaux d'écoulement n’a cessé d’être reportée. Benoit Biggi, épicier installé depuis 40 ans sur l’avenue, espère que cette fois sera la bonne. « C’est invivable, au niveau de l’eau qui sort de partout, qui inonde les magasins, il était temps que ce soit fait, même si cela créé des désagréments. »

Cependant, les commerçants voudraient que ces travaux n'impactent pas leur activité commerciale…« Que ça se fasse en deux partie, un trottoir et l’autre en face après, qu’on puisse quand même travailler quoi…Qu’il y est au moins une place minute pour que les clients puissent se garer… »

Un axe stratégique

Plus important, les services de secours empruntent tous les jours l'avenue pour remonter du cours Napoléon vers l'hôpital. Entre les deux, les cars du lycée et collège Laetitia font plusieurs rotations par jour.

L'avenue Beverini-Vico, un axe stratégique d'Ajaccio - capture google map

Laurent Marcangeli, le maire d'Ajaccio : « La rue ne sera pas fermée complètement d’un coup, durant toute la durée des travaux il y aura au moins une partie de l’axe routier ouvert, au moins une voie de circulation, qui n’ira que dans un sens, soit en montant soit en descendant, ça on va le voir avec les services départementaux d’incendies et de secours, du Samu et de l’hôpital et il faut aussi qu’on travaille avec le lycée Laetitia. »

« Les réseaux d’évacuations des eaux sont aujourd’hui complètement sous dimensionnés et usés. Il y a eu des effondrements déjà, des petits et des gros, en décembre 2013 un effondrement assez important qui dieu merci n’avait pas fait de blessés s’est opéré. On a 4 à 5 petites interventions tous les ans…Après il y a aussi le réaménagement de cette avenue, commerçant, importante, avec des arbres, des bancs, une accessibilité pour les personnes à mobilité réduite ce qui n’est pas le cas aujourd’hui, et _la mise en sécurité de ces piétons, ces jeunes qui viennent au lycée, au collège_, et nous avons bien l’intention de mettre à profit les vacances scolaires et notamment les grandes, pour accélérer le processus et il y a une réévaluation complète de l’avenue Beverini qui doit s’opérer ! »

Au total, 4 millions d’euros de travaux sont prévus sur 11 mois à partir du premier trimestre 2018.