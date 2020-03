PHOTOS - Ouverture du premier centre régional de stérilisation et de soins gratuits pour les animaux errants

Un centre régional de stérilisation et de soins pour les animaux sans maîtres ouvre ce lundi à Ajaccio, dans la zone commerciale de Baleone. Plus d'une trentaine d'animaux, chats, chiens et oiseaux, pourront être pris en charge gratuitement.

C'est une première régionale et nationale ! Ce type de centre de stérilisation et de soins gratuits pour les animaux sans maîtres n'existe nulle part ailleurs en Corse et sur le continent. C'est à Ajaccio que la Fondation Assistance aux animaux (FFA) a décidé d'ouvrir, dès ce lundi, ce dispensaire inédit.

Un centre gratuit pour les animaux sans maîtres

"La politique de la fondation c'est de soigner tout ce qui est vivant, tout ce qui respire ! Et que les animaux sans maîtres aient les mêmes droits que ceux qui ont un propriétaire qui peut payer!" Voilà la philosophie de ce centre, résumée en quelques mots par Danielle, présidente de l'association Les sans colliers de Corse, qui va également s'investir dans ce dispensaire, aux côtés de la Fondation assistance aux animaux.

Le centre de stérilisation et de soins gratuits pour les animaux va ainsi travailler en étroite relation avec les communes et les associations de protection animale. "On va faire un gros travail avec les mairies pour qu'elles prennent des arrêtés municipaux et ainsi que l'on puisse capturer des animaux sans maîtres, susceptibles d'être en mauvaise santé ou qui ont besoin d'être stérilisés" explique Christophe, trappeur pour le dispensaire. Les municipalités pourront aussi, d'elles-mêmes, se mettre en contact avec le centre régional. Quant aux particuliers qui trouveraient des animaux errants, il leur faudra à la fois contacter une association de protection animale et le centre régional de soins.

14 chiens et 14 chats, mais également des oiseaux pourront être pris en charge dans ce centre. © Radio France - Lauriane Havard

Une équipe engagée pour apporter tous les soins nécessaires

Deux vétérinaires, deux assistants et un trappeur travailleront quotidiennement au sein de ce centre régional. "C'est vraiment magnifique d'avoir réussi à implanter ce centre ici! Cela fait des années que l'on attend cela en Corse!" se réjouit Danielle, très engagée pour la défense de la cause animale. Au total, le centre pourra prendre en charge une trentaine de chats et de chiens. Le centre est doté d'une salle médicale, avec deux tables d'opération et des cages de réveil pour les animaux. On y trouve également une grande baignoire pour nettoyer les chats et les chiens, qui seraient en mauvais état à leur arrivée. Les soins, y compris la stérilisation, sont ainsi totalement gratuits.

Les deux tables d'opération, disponibles pour prendre en charge les animaux. © Radio France - Lauriane Havard

Ce tout premier centre régional de stérilisations et de soins gratuits pour les animaux sans maîtres ouvre ce lundi et se situe dans la zone commerciale de Baleone à Ajaccio, au lieu-dit Michel Ange. L'équipe est joignable au 04.95.21.52.65, du lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures et de 9 heures à midi le samedi matin.