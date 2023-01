À Albi, un meilleur ouvrier de France lance Papilles, des cocktails artisanaux et haut-de-gamme

Une toute nouvelle boutique ouvre à Albi, dans la vieille ville à deux pas de la cathédrale, ce vendredi 27 janvier. Alexis Taoufiq, un MOF- meilleur ouvrier de France Barman - lance Papilles . Une boutique et une gamme de cocktails artisanaux fabriqués sur-mesure.

Avant de vous poser dans votre boutique à Albi, vous avez fait vos gammes de barman partout dans le Monde ?

Alexis Taoufiq : J'ai eu la chance d'obtenir le titre de meilleur ouvrier de France Barman en 2015. J’ai fait mes études hôtelière à Strasbourg et après j'en ai profité pour voyager. J’ai travaillé en Angleterre, en Suisse, en Australie, à Paris, au Canada où j'ai passé les sept dernières années. Et je suis revenu au mois de juin avec ma femme et mes deux enfants

Il ressemble à quoi vos cocktails ?

On a neuf cocktails actuellement, il y a de tout. On va avoir des cocktails plutôt frais, acidulés, doux, floraux, fruités, légèrement amers, fumés. Le but, c'est de pouvoir satisfaire le plus de palais possible. Il y a des classiques également. On va avoir un Negroni, un Mojito, un Moscow Mule et un Spritz qu'on propose uniquement à la pression, en fût, pour le moment. L'objectif, c'est vraiment de démocratiser le cocktail et de proposer à tout le monde une belle expérience gustative.

Et tout est fabriqué dans votre boutique… ?

Tout est fabriqué à Albi. On est uniquement sur des produits frais. L'objectif, c'est de produire des produits de qualité et locaux. On essaie au maximum d'utiliser des produits français. On a dans la boutique, un laboratoire pour extraire, pour clarifier, pour en faire des sirops maison… du matériel qu'on n'a pas forcément à la maison. Et avec cette bouteille toute prête, on va pouvoir, chez soi, uniquement ajouter un peu de glaçons, servir une déco… et tout sera prêt. Il n'y a plus qu'à déguster.

Le but c’est aussi de simplifier la vie des professionnels ?

Exactement. Pour les professionnels, on est en train de lancer une gamme à la bouteille, notamment des créations sur mesure, mais également en fûts. On veut justement développer cet aspect-là pour faciliter la vie des professionnels. Et avec exactement la même qualité qu'on pourrait avoir dans un bar à cocktail. Car mine de rien, des fois, on va vite. Il suffit d'ajouter un peu trop de citron, un peu trop de sucre et notre cocktail perd un peu de son équilibre. Alors que l'objectif pour nous, c'est vraiment de proposer quelque chose de constant avec toujours la même qualité.

Le fût de cocktail c’est aussi quasiment une première en Occitanie ?

Tout à fait on essaie de se développer, à proposer toute une gamme de cocktails différents, effervescents, non-effervescents en bouteille ou plus grande quantité pour en satisfaire le plus grand nombre.

L’ouverture de la boutique Papilles c’est ce vendredi 27 janvier 2023 au 1 rue Puech Berenguier à Albi