Allonnes, France

Après le succès de sa vidéo promotionnelle "Allonnes ville plurielle" l'an dernier, la ville a accepté la proposition de l'agence de communication Kiou de réaliser une web-série pour mettre en avant ses atouts. Pour ces 12 épisodes de deux-trois minutes chacun, elle a choisi de mettre en avant ses services publics : restauration, sport, petite enfance, séniors, etc. "Souvent des habitants nous disent qu'ils ne savent pas, qu'ils ne sont pas au courant que telle ou telle chose existe, explique le maire Gilles Leproust, donc on a décidé de les informer plus amplement de manière ludique et tonique."

Afin que le message passe et que les habitants puissent s'identifier, trois jeunes Allonnais ont été recrutés (bénévolement) pour jouer les acteurs. Pour eux, c'est une fierté de communiquer sur les atouts de leur ville, dont l'image n'est pas toujours très bonne. Mais aussi d'expliquer et de faire connaître les efforts qu'elle fait envers sa population, comme "toutes les aides sociales qui existent", explique Abdéssamad, 18 ans. "Par exemple, renchérit Selenay, j'ai découvert que pour un repas à la cantine, la ville payait plus cher que ce que nous on paie. Ça m'a choquée ! Mais du coup, je suis contente parce que j'ai une belle ville en fait."

Pour Abdessamad, arrivé en France il y a seulement 5 ans, c'est aussi un beau projet citoyen qui montre que chacun peut agir. Et trouver sa place : "J'ai voulu donner de moi-même pour montrer aux gens qui se sentent rejetés ou pas totalement intégrés qu'on peut être un acteur de sa ville, participer à son développement et redonner une meilleure image."

Diffusées tous les 15 jours sur la chaîne Youtube de la ville et sur sa page Facebook, ces clips visent à communiquer de manière moderne, notamment pour toucher les 15-25 ans. C'est aujourd'hui indispensable selon Sophie Hofflet, chargée de mission communication : "On a des supports de communication classique comme le journal Allonnes Infos, très important, mais pas forcément lu par tout le monde. Par contre la page Facebook marche très bien, avec plus de 4000 personnes qui nous suivent et on touche un public jeune, mais aussi bien plus large." Ce projet de web-série coûté à la ville environ 10 000 €.