A Amance, le refuge de la société lorraine de protection des animaux affiche (déjà) complet

Avant même l'été, souvent synonyme de vague d'abandons, le refuge de la société lorraine de protection des animaux est déjà saturé. En cause, l'augmentation des abandons de chiens et de nouveaux animaux de compagnie, pas toujours évidents à placer ensuite.

Les deux refuges de la SLPA (Société lorraine de protection des animaux) totalement saturés à Velaine-en-Haye et Amance, en Meurthe-et-Moselle. L'association fait face à une recrudescence d'abandons, plus tôt que d'habitude dans l'année. En cause, de plus en plus d'abandons de NAC (nouveaux animaux de compagnie comme les lapins, cochons d'Inde etc) et de chiens parfois difficiles à placer. La situation est déjà inquiétante alors que l'été se profile, marqué traditionnellement par des vagues d'abandons.

Toutes les cages du chenil sont occupées. Il a même fallu pousser les murs et improviser des enclos dans une salle, regrette Nathalie Joly, la directrice du refuge d'Amance : "des boxs de fortune, ce n'est pas grave mais ce n'est pas idéal, on s'adapte". Il y a 45 chiens en ce moment et plus un box de libre. Jeannine Febvay travaille au refuge, elle vient de refuser deux abandons : "j'ai dit aux deux personnes qu'elles étaient sur liste d'attente et le problème, c'est que souvent les chiens qu'on ne peut pas prendre en abandon, on les retrouves à la fourrière et on est obligé de les prendre pour vider la fourrière".

Le refuge d'Amance de la société lorraine de protection des animaux affiche complet © Radio France - Cédric Lieto

Des malinois abandonnés régulièrement

Une saturation qui arrive plus tôt que d'habitude avec une race surreprésentée : les malinois. Il y en a une dizaine au refuge : "ce sont des chiens qu'on voit beaucoup à la télé avec les policiers, les gendarmes , qui ont des facilités à apprendre des choses. Mais les gens pensent que ça s'apprend en claquant des doigts sauf que ce n'est pas le cas". Les propriétaires finissent pas être dépassés par leurs animaux.

Autre problématique à Amance, celle des lapins, hamsters ou autres cochons d'Inde. Dans la salle consacrée aux NACs, il y a 19 cages. "On devait en avoir une dizaine par an, depuis le début de l'année, on en a eu une cinquantaine", précise Nathalie Joly, la directrice. Des animaux difficiles à placer avec des propriétaires qui préfèrent bien souvent acheter leur compagnon en animalerie plutôt qu'aller en refuge.