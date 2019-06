A Amancey, les résidents de la maison de retraite sont prêts pour l'épisode de canicule

Amancey, France

Un épisode de canicule, le premier de l'année 2019, touche la France depuis ce dimanche. Cette vague de chaleur, inédite pour un mois de juin, devrait durer toute la semaine. Les températures atteindront jusqu'à 40 °C en journée et 25 °C la nuit. Il est donc très important de bien s'hydrater et de garder son logement le plus frais possible. C'est ce que font les 21 résidents de la Marpa (Maison d'Accueil et de Résidence Pour l'Autonomie) d'Amancey, à une trentaine de km de Besançon.

Solange, une résidente de 90 ans, a affiché les bons conseils sur sa porte © Radio France - Anne Fauvarque

Car l'hydratation c'est le plus important reconnaît Pascale Déjardin, la directrice de l'établissement.

1 : s'hydrater

"Ça c'est la base n°1 donc nous on remplit les verres systématiquement. Et, ajoute la directrcie, on a mis en place une technique il y a quelques années qui marche assez bien, c'est qu'on leur donne à chacun une petite bouteille d'eau qu'on leur demande de laisser sur leur table, pour qu'ils la voient et qu'ils y pensent".

La salle à manger dispose d'un climatiseur et une petite bouteille d'eau est distribuée à chacun des résidents © Radio France - Anne Fauvarque

Mais ce n'est pas facile pour tout le monde confie Robert. Il a 88 ans. "Là j'ai du mal, explique cet ancien charpentier. Je ne suis pas un gros buveur". Solange, 90 ans, s'y plie plus volontiers. "On nous donne des petites bouteilles, c'est très important dit-elle. Et on boit un petit coup, on boit un petit coup".

Solange a 90 ans et réside à la Marpa d'Amancey depuis 18 ans © Radio France - Anne Fauvarque

Règle n°2 : garder son logement frais rappelle Pascale Déjardin. "L'une des rares obligations à la Marpa, c'est que chaque résident, explique la directrice, _doit avoir un système de refroidissement autonome pour son appartement. Que ce soit un petit ventilateur ou un climatiseu_r".

2 : rafraîchir son logement

Ensuite chacun fait comme il l'entend dans son appartement. Mais ça fonctionne. Robert a fermé les fenêtres dès le matin pour éviter que la chaleur rentre. Il a branché son ventilateur. "Il fait 25°" annonce-t-il fièrement.

L'ancien charpentier de Déservillers adapte aussi ses journées, lui qui marche quotidiennement dans le village. "Là aujourd'hui il fait trop chaud, confie-t-il. D'habitude je fais une course d'un km environ aller-retour. Là je marche dans les couloirs climatisés de la résidence". Car les couloirs, comme la salle à manger, sont climatisés.