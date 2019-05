VIDÉO - À Ambrières-les-Vallées, les conducteurs âgés se remettent à la page

Ambrières-les-Vallées, France

La petite salle polyvalente d'Ambrières-les-Vallées, dans le Nord de la Mayenne, s'est transformée ce mardi en auto-école. Une quarantaine de personnes âgées sont venues réviser les bases du code de la route grâce à l'association Générations Mouvement.

Faire face aux changements du code de la route

Trois ateliers permettent de revoir ses capacités à conduire. Dans une pièce sombre, Georges Dufeu, administrateur fédéral de Générations Mouvement, projette des illustrations animées sur un écran géant. L'accent est mis notamment sur les giratoires. "Il faut se rendre compte que lorsque ces personnes ont obtenu le permis, les ronds-points n'existaient même pas !", explique Georges Dufeu.

Dans la salle, Jeannine est concentrée. La voiture est indispensable pour elle : "Je me disais que j'allais moins rouler une fois à la retraite. Mais c'est l'inverse ! On fait des déplacements à droite et à gauche, on a du temps et puis en campagne, nous avons besoin de la voiture".

Une fois révisé le code de la route, place à la pratique grâce à un simulateur prêté par Bemobi, une filiale de La Poste spécialisée dans les formations aux risques routiers. Les personnes âgées s'installent dans un fauteuil face à trois écrans. Un paysage défile et les participants doivent freiner à temps pour éviter un obstacle à toute allure.

"C'est intéressant puisque cela nous permet de voir le temps de réaction, relève Lucien Moutoussamy, formateur au sein de Bemobi. Ça va les pousser à être plus attentif pour la suite".

La formation se termine enfin par quelques conseils pour remplir un constat en cas d'accident. Cela rassure beaucoup les participants même si la tranche des plus de 65 ans est celle qui en provoque le moins.

D'autres rendez-vous comme celui-ci sont prévus en Mayenne. Le prochain se déroule à la salle du Mûrier à Craon le 20 juin. Seuls les adhérents de Générations Mouvement 53 peuvent s'y inscrire.