A Amiens, ils vont tenter de relever le défi sept jours sans écran

Etes-vous prêts à vous passer d'écran pendant une semaine ? C'est le défi lancé à partir de ce mercredi aux enfants et aux familles d'Amiens Nord. La cité éducative, qui regroupe plusieurs établissements, de la maternelle à l'université propose de nombreuses activités garanties sans smartphone, tablette ou télé !

"On mesure, comme tout le monde l'augmentation de l'utilisation et de la consommation aux écrans", décrit Arnaud Vitté, principal adjoint du collège César Franck et coordinateur de l’événement. "Ces écrans peuvent avoir des conséquences sur la santé, le sommeil, l'attention", poursuit-il, lui qui observe ces changements au sein de son établissement.

Le programme complet du défi sans écran est à retrouver ici

"Nous, à notre âge, on a vécu ce temps où les écrans n'étaient pas là. Il y avait là télé, c'est tout. Donc on a une capacité de résilience, pour revenir en arrière et de se rappeler que on faisait du sport, on jouait dans la rue avec les copains etc. Là, on est sur une génération qui ne connaît pas du tout cela. Des fois on a des familles avec des bébés dans les poussettes qui regardent un écran. Il n'y a pas cette capacité de recul et de pouvoir dire qu'il y a autre chose qui existe. Donc il faut aussi le montrer aussi aux jeunes parents, qui eux mêmes peuvent être addicts, qu'il y a un équilibre à trouver, sans diaboliser les écrans, bien évidemment il y a une réalité. Mais il faut savoir équilibrer, réguler l'ensemble des activités et remettre du lien social. On a même des difficultés dans des familles où on ne se parle plus, on ne mange plus ensemble parce que chacun est devant un écran. Il faut travailler là dessus", explique Arnaud Vitté.

Activités garanties sans écran

Et c'est donc l'objectif de ce défi sept jours sans écran dont le programme est très dense. Entre jeux de société, atelier tricot, jeux de pistes, initiation à la boxe ou encore match de hockey sur gazon, les activités sont multiples. "Elle sont proposées aux enfants, aux parents. Ils peuvent être ensemble ou y assister séparément", précise encore Arnaud Vitté.

Au programme aussi plusieurs conférences. La première est prévue ce mercredi (17h) au Safran et sera animée par le pédiatre Gérard Krim, l'ancien chef de service en réanimation pédiatrique au CHU d'Amiens Picardie. Un professionnel qui est là "pour donner quelques conseils, notamment aux jeunes parents." Pour y assister, vous pouvez vous inscrire en appelant le 03 22 69 66 00.