A Amiens, la mobilisation des anti-pass sanitaire ne faiblit pas

Quatrième week-end de mobilisation pour les opposants au pass sanitaire. La semaine précédente, beaucoup comptaient sur le Conseil constitutionnel pour invalider les mesures voulues par le gouvernement. Ce dernier en a finalement validé une majorité.

Venue de région parisienne, Marie ne décolère pas : "Je trouve que l'attitude du gouvernement, et du Conseil constitutionnel qui lui a donné son aval, est absolument écœurante. C'est de l'hypocrisie, de la tartufferie et de la lâcheté. Ce sont des gens qui n'osent pas prendre leurs responsabilités et c'est pour ça que je suis très en colère".

Beaucoup de déception

Comme elle, beaucoup sont particulièrement déçus. Venu de Bussy-lès-Daours, au Nord-Est d'Amiens, Arnaud, lui, n'est pas surpris : "Je m'y attendais, il y avait un lien d'intérêt qui était assez clair. On sait qu'il n'y a plus vraiment d'institutions, tout est dans les mains de l'oligarchie. On n'attendait pas grand chose d'eux. C'est décevant sur le principe, pour le fond, mais on s'attendait à ça."

Pour lui, qui a exhorté samedi les manifestants à ne pas chercher le conflit avec les forces de l'ordre, ce dossier relève d'un déni flagrant de démocratie : "Est-ce qu'une élite oligarchique doit décider contre l'avis de la population ou est- ce qu'on va écouter le peuple ? Moi je suis pour un referendum mais avec un débat contradictoire et une égalité de temps de parole".

Poursuivre la mobilisation

Pour lui, le vaccin n'est pas au niveau des attentes : "Apparemment la transmission est encore largement permise. Comment peut-on encore justifier un pass sanitaire avec ces éléments-là ? Donc réfléchissons un peu et laissons le peuple parler et pas une oligarchie qui sert des intérêts qui ne sont pas les nôtres".

Malgré la déception, beaucoup n'entendent rien lâcher. Pour Jonathan, l'espoir est mince mais il existe. "Je pense que ça va être très compliqué à partir du moment où c'est passé. Mais il faut savoir qu'on ne lâchera rien, et que le peuple commence à se révolter. Jusqu'au moment où ils seront obligés d'abandonner le pass sanitaire, comme ça a été le cas dans d'autres pays". Les manifestants se sont donc donné rendez-vous le samedi suivant pour continuer la mobilisation.