À Amiens, la réintégration d'un enseignant de l'Université de Picardie Jules Verne fait des remous

Le professeur de l'UPJV accusé de faits de harcèlement et de violences à l'encontre d'étudiants a été le doyen de la fac de sports entre 2007 et 2017.

Les affiches sont apparues sur la halle des sports de l'Université Picardie Jules Verne (UPJV) . Trois mots accusateurs placardés par le collectif des Collages féministes Amiénois pour dénoncer le retour d'un professeur à l'enseignement lundi 18 septembre après 18 mois de suspension. L'enseignant, doyen de la faculté de Sciences et techniques des activités physiques et sportives (Staps) entre 2007 et 2017, avait été mis à pied à l'issue d'une commission disciplinaire, notamment pour des faits de harcèlement moral et sexuel.

Comportement humiliant et dénigrant

Une jeune femme membre du collectif féministe, ancienne étudiante de la fac de sports, raconte avoir elle-même été victime d'un comportement humiliant et dénigrant de l'ancien doyen de la faculté. C'était il y a près de dix ans lors d'un cours de judo. "Il m'a pris pour exemple. Il m'a demandé de me mettre à quatre pattes. Il s'est mis derrière moi, devant tout mon groupe, et il a fait semblant de me prendre en levrette et de me mettre des fessées", raconte la jeune femme.

Lors de l'enquête de la commission disciplinaire, 45 témoins ont été entendus, dont une grande partie anonymement. Mais pas la jeune militante, qui, à l'époque, n'a pas dénoncé ce qu'elle a vécu. "En fait c'était un comportement habituel pour ce prof là. C'est ça qui est inquiétant, c'est qu'on n'était même plus choqué de ces comportements", explique-t-elle.

"Un étudiant étranglé" lors d'un cours de judo

Selon le compte-rendu de la commission disciplinaire, tous les témoignages d'étudiants n'ont pas pu être corroborés, notamment ceux qui concernent les accusations de viol et de chantage sexuel à la note. Néanmoins, l'enquête administrative a conclu que "de nombreux témoignages convergents font état, pour des périodes distinctes, du mal-être tangible des étudiants en lien avec l'attitude globale du professeur".

"Il y a aussi une histoire d'étranglement, fait devant de très nombreux étudiants. Un étudiant qui a été étranglé, qui demandait l'arrêt de l'étranglement et l'enseignant qui continuait", détaille la jeune femme du collectif des "colleuses" au sujet d'un violent épisode survenu, lui aussi, pendant un cours de judo, confirmé dans le compte-rendu de la commission disciplinaire.

La militante est révoltée de voir le professeur enseigner à nouveau. Pour elle et pour les autres membres des Collages féministes amiénois, l'UPJV ne protège pas ses élèves. "C'est même de la mise en danger. On est vraiment sur quelqu'un qui est dangereux, qui n'a pas de limites", ajoute-t-elle.

"Quand il s'agit d'agir il n'y a plus personne"

"Ça nous semble inconcevable que l'UPJV puisse remettre ce professeur devant des étudiants, sans même les prévenir, sans même les sensibiliser alors même que l'UPJV fait des actions de sensibilisation régulièrement. En fait les discours c'est une chose mais quand il s'agit d'agir il n'y a plus personne. On trouve ça dramatique et révoltant", se désole la jeune femme.

L'UPJV affirme que la procédure disciplinaire est toujours en cours et que l'enseignant a repris le travail en accord avec les équipes de la fac de sports. Contacté, le professeur nie l'ensemble des faits qui lui sont reprochés. Il dit avoir contesté sa suspension. Il compte porter plainte pour diffamation contre le collectif Collages féministes Amiens.