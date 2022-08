À Amiens, la sur-fréquentation touristique des hortillonnages agace certains propriétaires de parcelles

Les hortillonnages d'Amiens sont-ils victimes de leur succès ? De plus en plus en propriétaires de parcelles témoignent de leur agacement grandissant face à la sur-fréquentation du site. Cet été, rien que pour le mois de juillet, on a enregistré un millier de visiteurs en plus par rapport à 2019.

"Stop visiteurs" : cet été quand on se promène en barque dans les hortillonnages d'Amiens, impossible de ne pas remarquer ce panneau en bord de parcelle. Cette démonstration d'agacement n'est pas isolée d'après Bruno Bréart, président de l'association SOS Hortillonnages, qui récolte des témoignages de propriétaires passablement excédés. Il milite pour un accès au site davantage régulé.

Un mécontentement grandissant dans les hortillonnages

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : au mois de juillet, les hortillonnages ont accueilli 24.259 curieux, soit un millier de visiteurs en plus qu'en 2019, année de référence. Une excellente nouvelle pour le tourisme amiénois, qui ravit beaucoup moins les propriétaires privés de parcelles dans ce site. Bruno Bréart, à la tête de l'association SOS Hortillonnages, se targue de les représenter, et pointe un "problème de sur-fréquentation évident : il suffit de venir le weekend, la cohabitation est difficile entre les piétons, les joggeurs, les vélos ou encore les voitures."

Bruno Bréart vise tout particulièrement la diversification des offres commerciales de promenades en barque à travers les hortillonnages : "les circuits se sont créés à travers tout le site, qui fait entre 250 et 300 hectares, parce que c'est rentable. Le phénomène n'est pas règlementé : n'importe qui peut proposer des locations, et on se retrouve avec des touristes à douze ou plus dans des petites barques sans gilet de sauvetage. Je ne parle même pas des commentaires farfelus sur l'histoire du site, on dirait vraiment des attrape-pigeons." SOS Hortillonnages récolte depuis le mois de mai le sentiment du millier de propriétaires des hortillonnages via un questionnaire, afin de pouvoir interpeller les pouvoirs publics. Les premières réponses confirment le mécontentement grandissant des propriétaires.

La multiplication des offres commerciales de promenades en barque à travers les hortillonnages d'Amiens trouble la tranquillité du site pour les propriétaires. © Radio France - Céline Autin

Les propriétaires souhaitent réguler, pas interdire l'accès au site

L'association SOS Hortillonnages n'appelle pas à interdire le site aux visiteurs : "je rappelle aux propriétaires trop grincheux que c'est le touriste qui contribue financièrement, pour une part, aux travaux nécessaires de curage et de faucardement" pointe Bruno Bréart. Il propose plutôt un système d'agrément, et de lancer au moins une réflexion qui pourrait s'inspirer de la régulation en vigueur pour les canaux de Saint-Omer.

Bruno Bréart donne également rendez-vous en fin d'année, à l'occasion d'une gigantesque Assemblée Générale qui doit réunir les propriétaires, dans le cadre de l'association syndicale constituée d'office des canaux des hortillonnages, dont les statuts publiés en 2018 n'ont pas encore été approuvés : "si j'en crois les premiers retours du questionnaire, ça va chauffer," dit-il.