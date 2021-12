A Amiens, le calendrier de l'Avent a toujours autant de succès dans les chocolateries

Il vous reste peu de temps pour acheter votre calendrier de l'Avent et avoir le plaisir de manger votre petit chocolat tous les soirs jusqu'à Noël. Cette tradition a toujours du succès, y compris, auprès des plus grands d'entre nous. A Amiens, les calendrier sont très prisés dans les chocolateries.

Dans sa chocolaterie, Sandrine propose plusieurs calendriers de l'Avent, à base de chocolats, de calissons, de pâtes de fruits, etc.

Le 1er décembre, vous pourrez ouvrir la première case de votre calendrier de l'Avent. Il a toujours beaucoup de succès. A Amiens par exemple, les modèles vendus en chocolaterie partent bien, très bien même. Tout est artisanal, fait maison, comme chez Tropez'in dans le centre-ville.

Dans la boutique, c'est impossible de les manquer. A peine la porte ouverte, le regard se pose tout de suite sur les calendriers. "J'en achète un pour mon fils, il a 35 ans mais ça n'empêche pas. Il en avait un quand il était petit donc c'est un clin d'œil", explique Catherine, une cliente.

Ce calendrier de l'Avent, rempli de chocolats maison, coûte 25 euros. - Tropez'in

Si les clients s'y prennent au dernier moment, ils ne sont pas sûrs d'avoir leur calendrier. "On va être en rupture sur le modèle noir et or, il m'en reste très peu", décrit Sandrine, la vendeuse. Elle conseille de le commander un peu avant.

Dans cette chocolaterie, certains calendriers se sont rapidement retrouvés en rupture de stock. - Tropez'in

Elle a déjà vendu plusieurs dizaines de calendriers. Ce beau bilan, c'est aussi un effet de la crise sanitaire selon elle. "Les gens ont envie de se faire plaisir de nouveau. On sort d'une année compliquée, presque deux même. Cela a touché beaucoup de gens, il y a eu des deuils, des choses difficiles à vivre et on se réconforte avec le chocolat parfois, ça fait du bien", estime cette vendeuse.

Pour le prix, il faut compter entre 16 et 25 euros le calendrier.