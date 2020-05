A Amiens, le Crous propose des repas à emporter pour les étudiants

Après deux mois de fermeture, confinement oblige, les restaurants universitaires du Bailly et de Saint-Leu reprennent du service. Depuis lundi, des repas à emporter sont proposés aux étudiants. Il faut réserver en ligne au préalable.

Après deux mois de fermeture à cause du confinement, deux restaurants universitaires amiénois ont rouvert leur portes cette semaine : celui du Bailly, sur le campus d'Amiens sud et celui de Saint-Leu, en centre-ville. Attention, on ne peut toujours pas manger sur place, mais depuis le lundi 18 mai, un service de vente à emporter est proposé.

Pour en profiter, les étudiants doivent commander en ligne sur le site internet du Crous Amiens-Picardie puis venir sur place récupérer leurs sandwiches ou plats préparés.

Locaux nettoyés et désinfectés

Afin d'accueillir correctement les étudiants, les restaurants universitaires ont été nettoyés et désinfectés ; le sol a été balisé pour respecter les distances de sécurité sanitaire.

Lors du retrait des commandes, il est obligatoire de se laver les mains avec du gel hydroalcoolique et recommandé de porter un masque.

Les commandes doivent être effectuées la veille, avant midi, et doivent être récupéreées du lundi au vendredi, de 11 heures à 13 heures 30. Les deux restaurants universitaires amiénois seront fermés les jeudi 21 et vendredi 22 mai.