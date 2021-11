À Amiens, les cimetières impactés par le changement climatique

Une journée dédiée aux défunts : pour cette Toussaint, de nombreux habitants d'Amiens vont à nouveau fleurir les tombes de leurs proches. La ville mobilise chaque année 300.000 euros pour entretenir les cimetières, car le changement climatique met en péril certaines structures explique Olivier Jardé, adjoint au maire chargé de l'Etat civil et du devoir de mémoire. Il est l'invité de France Bleu Picardie ce lundi matin.

Olivier Jardé, adjoint à la mairie d'Amiens délégué à l'Etat civil , la population et au devoir de mémoire © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

France Bleu Picardie : Dans quel état sont les cimetières d'Amiens aujourd'hui ?

Olivier Jardé : "Globalement, on met des sommes très importantes chaque année. Aujourd'hui, on a le problème majeur du changement climatique. On a des cimetières faits majoritairement au 19ème siècle avec des frênes qui ont la chalarose et vont devoir être abattus. On a aussi une majorité des cimetières amiénois qui sont entourés de murs de briques en mauvais état, avec le chaud et le froid, et les coulées de boue dans ceux qui sont en pente, comme le Petit Saint-Jean ou la Madeleine. Le dernier point, c'est qu'on n'utilise plus de produits phytosanitaires, ce que la population a parfois du mal à comprendre : il y a des mauvaises herbes dans les gravillons, donc on a une politique de requalification des allées en pelouse herbée.

Au-delà de l'entretien, y a-t-il besoin de nouvelles extensions des cimetières ?

"On a une politique assez importante de reprise des concessions, elles sont majoritairement prises pour des durées de 15 ans. On n'a pas de notion de manque de places. On a encore du terrain foncier. Il y a eu une problématique avec les musulmans pendant le covid. Avant, beaucoup se faisaient enterrer dans leur pays, mais avec la crise sanitaire, les transferts de corps étaient interdits. On a eu une augmentation très importante de personnes souhaitant se faire enterrer à Amiens : dès le mois de juin 2020, on a anticipé et fait une plaine assez importante pour le carré musulman au cimetière Saint-Pierre. Il y a _un phénomène totalement nouveau : celui de la crémation, qui augmente énormément_. On en a trois à quatre par jours, donc il faut qu'on crée des colombariums. On le fait régulièrement car il y a une forte demande."

Le crématorium est en panne depuis plus d'un mois : vous comprenez la détresse des familles ?

"Complètement. Elles me le disent, et c'est normal. On a un crématorium relativement récent à Amiens, qui a moins de dix ans. En début d'année, il y a eu une fermeture pour entretien. Là, c'est une panne, une soupape qui a claqué. _On s'est rabattus sur la périphérie, les gens peuvent aller à Abbeville ou à Beauvais, mais c'est un vrai problème_. En prime, la pièce cassée n'était pas en stock, ça rallonge donc les délais."