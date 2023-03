À Amiens, les doudous se font soigner à l'hôpital

Faire découvrir l'hôpital et le milieu médical de manière ludique. C'est le sens de l'hôpital des Nounours, qui reprend du service à SimUSanté, à Amiens. Toute cette semaine**, 300 enfants se rendent, le temps de quelques heures, au centre de simulation de l'hôpital d'Amiens.**

Peluches et poupées passent par l'étape de la radio, à l'Hôpital des Nounours à Amiens © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

"Il y a de la radio, du scanner, des chirurgiens, des dentaires, des pharmaciens", détaille Théo, en deuxième année de médecine, qui campe le rôle de médecin généraliste pour l'occasion. Devant lui, les enfants se succèdent, peluches ou poupées à la main, pour qu'il ausculte leurs doudous et fasse son diagnostic.

Dédramatiser l'intervention médicale

Les enfants — et les doudous ! — prennent ensuite le chemin de la radiologie, de la salle d'opération, puis même de la pharmacie. Un moyen de dédramatiser l'intervention au CHU*. "C'est mieux de voir comment c'est, de dédramatiser les choses. Ils ont moins peur d'y aller et ils voient que tout le monde est gentil, qu'on s'occupe d'eux."*

Consultation à l'Hôpital des Nounours, à Amiens. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Invitées le 24 février de la matinale de France Bleu Picardie, Emma Cresp et Gersende Lemaitre, deux des organisatrices, élèves en troisième année, rappelaient l'importance d'un tel dispositif, à destination d'enfants de quartiers prioritaires. "Le but c'est qu'ils y aillent avec leurs doudous pour qu'ils se rendent compte que les soins que l'on procure aux enfants, ce n'est pas du tout une grosse histoire, qu'une piqure cela n'est pas la fin du monde, que le doudou n'a pas souffert. Le but c'est ce qu'ils se disent "mon doudou l'a fait, je suis capable de le faire aussi". Au total, quelques 300 étudiants sont mobilisés jusqu'à ce jeudi.

