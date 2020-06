À Amiens, les policiers en colère jettent leurs menottes au sol

80 policiers se sont réunis ce vendredi 12 juin pour manifester leur colère. Ils se sont rassemblés dans la cour du commissariat de la rue du Marché Lanselle en centre-ville d'Amiens. Menottes au sol, ils dénonçaient les accusations de racisme et les annonces de Christophe Castaner.

Ils étaient près de 80 policiers à se réunir dans la cour du commissariat d'Amiens ce vendredi 12 juin. Une action spontanée qui n'était pas appelée par les syndicats et qui a rassemblé les forces de l'ordre, les officiers, et le personnel administratif.

François Balesdent secrétaire départemental du syndicat Alliance Police Nationale Copier

Les policiers dénoncent notamment les annonces du ministre de l'Intérieur qui a interdit la technique de l'étranglement lors d'une interpellation.

Il n'y a pas plus de racistes dans la police qu'ailleurs

Au cœur de la colère aussi, les accusations de racisme portées par des dizaines de milliers de manifestants en France depuis plusieurs semaines. Pour François Balesdent et Stéphane Fievez, deux représentants syndicaux de policiers samariens, il n'y a pas plus de racisme dans la police que dans d'autres administrations. "Nous avons une sélection très stricte, et les brebis galeuses sont écartées".

Stéphane Fievez du syndical Unité SGP Police Copier

Le matin, plusieurs dizaines de policiers défilaient à Paris pour les mêmes motifs. Au départ des Champs-Elysées, le cortège s'est rendu jusqu'à la Place Beauvau où est installé le ministère de l'Intérieur.