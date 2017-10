A Amiens Nord: ouverture de la nouvelle zone commerciale Shopping promenade Coeur Picardie

Shopping promenade accueille 27 enseignes et les premiers clients étaient présents avant même l'ouverture des magasins à neuf heures. Habillement, décoration, restauration, tout est prévu pour que l'on y reste toute la journée.

A terme ce sont 33 enseignes qui seront installées dans la nouvelle zone commerciale de 40 000 mètres carrés située à Amiens nord. Shopping promenade accueillait ses premiers clients ce jeudi et dès l'ouverture de certains magasins à 9 heures , c'était la queue devant Action notamment. Le magasin discount sera l'une des enseignes phares de la zone avec Cultura ou encore KFC. Jardiland ouvrira au printemps prochain.

Les clients sont arrivés très tôt ce jeudi 19 octobre pour être les premiers à acheter ! © Radio France - Anne Tréguer

KFC est l'une des enseignes phares de Shopping Promenade

La chaîne de fast-food ouvre également cette semaine un deuxième restaurant à Amiens Sud. "C'est la première fois que le groupe ouvre deux établissements en même temps dans une même ville", nous précise Isabelle Harion , responsable de secteur chez KFC. "Nous avons embauché 150 personnes sur les deux sites et nous attendons jusqu''à 1 000 personnes les premières semaines d'ouverture" . Les clients étaient impatients d'y venir manger , certains allaient régulièrement jusqu'à Beauvais ou Saint -Quentin pour manger leurs nuggets ou autres menus à base de poulet frites. Mais plusieurs clients de la zone regrettent toutefois que du poulet halal ne soit pas servi.

Le parking de 1 300 places a été pris d'assaut très rapidement ce jeudi matin © Radio France - Anne Tréguer

La nouvelle zone commerciale séduit aussi bien les femmes que les hommes

"Ils sont très forts, le parc est très bien conçu car on peut accompagner madame pour faire ses courses même lorsqu'on n'aime pas le shopping comme moi ", nous précise Mathieu." Pendant que ma copine fait les magasins, je peux aller sur les aires de jeux avec les enfants, patienter à la terrasse d'un café, déambuler dans la contre allée qui est très agréable avec ses arbres, ses plantations et ses bancs".

Des aires de jeux sont installées aux quatre coins de la nouvelle zone commerciale © Radio France - Anne Tréguer

Shopping promenade prévoit des animations les mercredis et samedis et on peut penser qu'à l'image de ce premier jour ce sera la foule pendant les vacances de la Toussaint qui démarrent ce vendredi soir.