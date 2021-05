À Amiens, plus de 200 manifestants contre l'homophobie se sont rassemblés devant la maison de la Culture

À l’occasion de la journée internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie, plus de 200 manifestants se sont rassemblés devant la maison de la culture à Amiens pour dénoncer les LGBTIphobies dont sont victimes les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes.

À l’occasion de la journée internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie, plus de 200 manifestants se sont rassemblés devant la maison de la culture à Amiens. Cette semaine, c'est aussi le festival Idahot, un collectif qui réunit 5 associations - Aides, les Bavardes, Flash our true colors, et l'association SOS homophobie qui a publié son nouveau rapport sur les LGBTIphobies 2020.

En 2020, l'association SOS Homophobie a constaté une hausse des violences par le voisinage et la famille. © Radio France - Rébecca-Alexie Langard

Résultat, la crise sanitaire a développé un fort sentiment de mal-être et de repli sur soi des personnes LGBTI, (Lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes) : "au sein de la famille, du foyer et du voisinage, on est passé de 8% à 13% d'agressions LGBTIphobes en France, cela s'explique par le confinement, les personnes étaient plus en famille. On a certaines victimes qui nous disent qu'elles ont été forcé de faire des coming-out qui n'étaient pas forcément souhaité et la proximité familiale fait qu'elles ne pouvaient pas se cacher pour recevoir des appels. Des choses ont émergé pendant cette période", Franck Allié, co-délégué pour SOS homophobie PIcardie.

La Somme n'est pas épargnée, SOS Homophobie note une hausse des appels des personnes bisexuelles discriminées, en particulier cette année.