A Amiens, un "calendrier inversé" solidaire pour venir en aide aux plus démunis

"Au lieu d'ouvrir sa petite fenêtre du calendrier de l'Avent du premier au 24 décembre, on prend un carton en le décorant et dedans on glisse 24 petits objets" qui seront destinés aux plus démunis.

Tel est le concept de l'opération "calendrier inversé" coordonnée à Amiens par Anna Lacombe.

A l'intérieur peuvent être glissés des objets de première nécessité (produits d'hygiène, denrées non périssables...), des jouets, une lettre ou encore des produits de beauté si le cadeau est destiné à une femme.

Anna Lacombe a lancé le dispositif mi-novembre. Une fois le contenant (carton décoré ou sac) rempli, il faut ensuite le déposer dans l'un des points de collecte situé à Amiens et ses alentours et ce, jusqu'au 17 décembre en précisant s'il est destiné à un homme, une femme ou un enfant (en précisant sa tranche d'âge).

Enfin, le 21 décembre, à quelques jours de Noël, les colis seront répartis entre différentes structures d'aide aux plus démunis.

Les calendriers inversés peuvent être déposés dans les points de collecte suivants :

-à l'association CAPS, 104 Rue Edmond Rostand à Amiens

-à l'association AVA

-au Relais social, rue Albert Camus à Amiens

-à l'épicerie Day by Day, 25, rue du Général Leclerc à Amiens

-à La Pause, l'accueil de l'association Agena, 1, rue Henri-IV à Amiens

-à l'église Saint-Honoré, 2 Rue Dom-Bouquet à Amiens

-à la maison pour Tous, 63 Rue Baudrez à Rivery

-à l'épicerie L'abeille de Picardie, 13 Rue d'Amiens à Thennes