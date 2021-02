À Amiens, un frigo solidaire évite le gaspillage et aide ceux qui en ont besoin

Bien installé dans sa cabane en bois, au 21 rue du Hocquet à Amiens, devant le FEU, le Foyer évangélique universitaire, le frigo partagé Extra tes reste est prêt à accueillir des fruits et des légumes, des laitages que chacun peut venir prendre.

Une initiative pour éviter le gaspillage alimentaire et aider ceux qui en ont besoin mais aussi pour "créer un lieu de partage, explique Jihane Miladi, de l’association En Savoir Plus, si il y a de la précarité, il y a aussi de la solidarité en face et un frigo dans une rue, ça peut interpeller et créer des rencontres."

Pour Louise Boyard qui a rapporté cette idée du Québec, le concept fonctionne déjà bien. "Le matin, quand je sors le frigo, il n'y a que des choux dedans et au cours de la journée, il y a des yaourts, du fromage, des boissons, des légumes bio, se réjouit la co-présidente de l’association Robin.e.s des bennes, et tout part très très vite !"

Je suis assez surprise et agréablement !

Le frigo commence même à trouver des habitués comme Quentin et Amandine, un couple de bénéficiaires des restos du cœur qui vient déposer ce qu’il a en trop, aujourd'hui des légumes et de la semoule à couscous. "C'est essentiel, on connaît, on était à la rue tous les deux avant et j'essaye de comprendre ceux qui sont à la rue maintenant."

Coût du frigo partagé : environ 3 500 €. Les associations comptent en installer d’autres dans les prochains mois dans différents quartiers d’Amiens. À noter que pour l’instant, le frigo n’est sorti que de 8h à 18h avec le couvre-feu.

