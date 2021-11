A Amiens, un monument aux mortes pour les 105 victimes de féminicides en France en 2020

"Véronique 50 ans", "Doriane 16 ans", "Marguerite 90 ans", "Salma 21 ans", "Thérèse 80 ans", ce sont quelques unes des 105 prénoms affichés ce jeudi 25 novembre sur un mur du parvis de la gare d'Amiens. Ce sont les prénoms des 105 victimes de féminicides en France en 2020. Cette action a été organisée par le collectif "Collage féminicides Amiens" pour alerter les passants sur ce fléau, ce 25 novembre étant la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes.

Tout en haut de ce monument, il y a la photo de Manon. Cette jeune femme de 18 ans, originaire de Vignacourt, a été tuée par ex-conjoint en 2020. © Radio France - Aurore Richard

Face à ce monument aux mortes, plusieurs passants s'arrêtent, comme Jacques. "Ça fait mal, ce n'est pas normal donc c'est bien de dénoncer tout cela, pour que cela s'arrête. Il ne faut plus jamais que cela arrive", explique-t-il.

Interpeller les passants, c'est l'un des objectifs du collectif "Collages féminicides Amiens". "Quand on a écrit ces noms, on était émues. On a aussi choisi d'écrire les âges pour humaniser ces personnes. Ce sont des personnes qui n'auraient pas dû mourir", décrit Frankie, l'une des "colleuses".

C'est la grande cause du quinquennat qui est passée aux oubliettes

Pour elle, chacun d'entre nous peut s'emparer du sujet : "Si vous entendez simplement une collègue, une amie parler de quelque chose d'abusif, même si ce n'est que des mots, on sait que c'est déjà un problème donc il faut stopper cela à la racine".

A la date du 24 novembre, le nombre de féminicides s'établit déjà à 103 pour l'année 2021. © Radio France - Aurore Richard

Val, une autre colleuse, estime que c'est à nous d'agir, aussi parce que la justice et les politiques ne sont pas à la hauteur d'après elle. "Je n'ai plus beaucoup d'espoir en la politique. Je dis cela à cause des ministres nommés alors qu'il y a des accusations contre eux, c'est la grande cause du quinquennat qui est passée aux oubliettes", précise la jeune femme.

Beaucoup d'émotion pour la maman d'une victime de féminicide

Parmi les prénoms, il y a celui de Manon, 18 ans, morte sous les coups de son ex-conjoint le 29 juillet 2020. Elle était originaire de Vignacourt près d'Amiens. Sa maman, Isabelle est venue voir ce monument aux mortes et face à l'affiche pour sa fille, elle était très émue. "Ça me refait vivre cette journée du 29 juillet mais c'est important pour lui rendre hommage et pour que ça s'arrête", confie-t-elle.

Depuis début 2021, 103 femmes sont déjà mortes sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint en France, d'après les chiffres du collectif féministe "Nous Toutes". Le dernier féminicide date de ce mercredi 24 novembre, une femme de 83 ans a été abattue par son mari dans le Rhône.