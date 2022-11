A Amiens, un papa colle sa main sur une table, pour pouvoir voir sa fille

C'est sur une table en verre que Fabrice s'est collé la main, ce jeudi matin. Une action visible, au premier étage de l'auberge de jeunesse du square Friand, à Amiens, là où l'association SOS Papa organise les médiations entre les pères et leurs enfants. Pour le père de famille, l'objectif est d'alerter sur sa situation : malgré une décision de justice du 16 juin dernier, qui prévoit des rencontres avec sa fille de 17 ans, aucune n'a été organisée depuis.

"SOS Papa ont été missionnés en juin 2022 par une ordonnance du Juge des affaires familiales (JAF) pour mettre en place des séances de médiation entre ma fille et moi. Et on est actuellement donc le 3 novembre et rien n'a été mis en place", indique Fabrice, au micro de France Bleu Picardie. Une version que confirme le jugement que nous avons pu consulter. "J'ai tout essayé par les manières les plus amiables et correctes possibles de faire avancer les choses, cela n'avance pas et l'ordonnance de la JAF précise que ces séances devaient avoir lieu entre septembre et décembre. Donc ça veut dire que dans même plus deux mois, SOS Papa ne peut plus utiliser la force exécutoire du jugement pour mettre en place ses séances."

Une mobilisation pour faire appliquer le jugement

En médiatisant son combat, Fabrice espère pouvoir se faire entendre : "j'attends simplement l'application de la loi. J'ai toujours jusqu'alors respecté et suivi la loi. Mais je vois que des organismes comme SOS Papa n'appliquent pas la demande de la JAF puisque c'est bien écrit noir sur blanc qu'elle demande en ma faveur d'organiser des droit de visite en lieu neutre au sein des locaux de SOS Papa deux fois par mois et jusqu'au 1ᵉʳ janvier 2023."

Fabrice prévoit de rester tant qu'il n'est pas délogé par les forces de l'ordre. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

D'ici quelques mois, en mai prochain, la fille de Fabrice aura 18 ans, et sera majeure**. Il n'y aura alors plus aucun moyen de faire appliquer le jugement.** "_Juridiquement, après les 18 ans de ma fille, je n'ai plus aucun recours juridiqu_e". Il se dit prêt à passer la journée et la journée dans l'établissement, si les forces de l'ordre ne viennent pas le déloger.

Contacté par France Bleu Picardie, SOS Papa Picardie botte en touche : "le dossier est reparti devant le Juge des Affaires Familiales", indique un responsable, qui se refuse à plus de commentaires.