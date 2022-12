A Amiens, une metteuse en scène va entamer une grève de la faim pour la régularisation d'un comédien

José Manzambi, 21 ans est né au Congo mais a grandi en Angola. Considéré comme enfant sorcier, il a été chassé, violenté. "J'ai subi des accusations, des violences, je suis passé de maison en maison, j'ai vécu dans la rue aussi", raconte le jeune homme qui a fuit l'Angola et les persécutions à l'âge de 16 ans. Il est arrivé en France.

ⓘ Publicité

Pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, José Manzambi a d'abord suivi des études avant d'être rattrapé par ses passions, la musique et aussi le théâtre. Arrivé en Picardie après un passage par l'Auvergne, il rencontre Céline Brunelle, une metteure en scène qui l'aide dans ses démarches administratives. La directrice de la compagnie Le Passe Muraille remarque aussi les talents de comédien du jeune homme.

loading

"C'est un artiste qui m'inspire, qui a énormément de potentiel. Il m'est apparu de façon évidente qu'il fallait faire une demande de régularisation, justement sur ses compétences", explique t-elle. Et le droit ouvre cette possibilité, "il existe un titre de séjour vie privée, vie familiale pour motif exceptionnel de service rendu à la culture."

Pour Céline Brunelle, "José rend des services à la culture française, il est parfaitement intégré, ne serait-ce que localement. Mais il est toujours sous obligation de quitter le territoire français (OQTF) alors qu'il est aussi entré parallèlement au conservatoire d'art dramatique d'Amiens directement en cycle 2 puis passé en cycle 3. Il est aussi membre de notre spectacle qui a représenté les Hauts de France à Avignon", énumère la metteure en scène.

Et Céline Brunelle de s'interroger, alors que la future loi asile et immigration agite le débat politique en France. "José est un artiste, et la France a toujours enrichi sa culture par le mélange culture justement. Mais du coup, on dit, voilà nous ne gardons que les gens qui sont utiles. Moi cela me questionne beaucoup sur l'utilité de la culture, de nos métiers et toutes celles et ceux qui soutiennent José, comme le directeur de la Macu d'Amiens, comme Arianne Mnouchkine se posent la même question.

loading

Face à cette situation, la comédienne et metteure en scène décide de franchir une étape dans son combat. Le dossier de demande de régularisation de José Manzambi a été déposé en mai dernier. "L'instruction suit son cours normal. Nous n'avons pas été contacté par l'intéressé ou un intermédiaire depuis le dépôt du dossier", indique la préfecture de la Somme. Mais Céline Brunelle ne veut plus attendre et va donc entamer une grève de la faim la semaine prochaine.

"Je suis tout à fait respectueuse des institutions et des procédures donc on a fait absolument tout ce qu'il fallait. On nous a demandé par trois fois de produire un acte de naissance légalisé, un passeport. On a tout suivi. Et quand on en arrive là, parce que ça fait un bout de temps, moi je me dis, à quel moment on va pouvoir débloquer la situation ?"

D'où cette décision de grève de la faim. "A un moment, c'est moi, en temps que citoyenne qui m'insurge de se dire qu'on va renvoyer une personne comme ça avec le risque de souffrance dans son propre pays. C'est intolérable. Malheureusement, pour moi, la seule action possible c'est de mettre ma vie en danger pour sauver la sienne."