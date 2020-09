A Ampuis, la maison Guigal vient d'ouvrir son caveau-musée

A Ampuis (Rhône), au pied des coteaux pentus, on trouve le premier musée consacré au vin dans ce secteur qui doit pourtant sa réputation à cette activité. Ce "Caveau du château", c'est le domaine Guigal, mondialement connu, qui en est à l'origine.

La famille a racheté cette immense bâtisse qui appartenait à une autre famille dont le nom est associé aux vignes : Vidal-Fleury. C'est même auprès de cette famille qu'Etienne, le créateur du domaine Guigal, a appris son métier. Cette grande demeure a eu le droit à de nombreuses transformations pour accueillir à la fois un espace de dégustation-vente, un espace séminaire et en sous-sol l'espace-musée.

Sous cette voûte, une salle consacrée au travail de la terre, mais aussi de la vigne. © Radio France - Céline Loizeau

Avec l'aide et les encouragements des experts du musée de Saint-Romain-en-Gal

"Au départ, Philippe et son épouse Eve (ndlr : la troisième génération) avaient seulement le projet de caveau-dégustation. Ils ont cherché quelques objets pour le décorer et de grenier en grenier ils se sont rendus compte que la famille avait plein d'objets", explique Marielle, la directrice du "Caveau du château".

Il faut dire que Marcel, le père de Philippe, est un passionné d'histoire. Depuis quarante ans, il amasse des objets pour les préserver ou encore comme témoins d'un geste, d'une époque. Son fils fait de même et au final la collection familiale affiche plus de 500 objets. Il y a des outils pour travailler la terre, la vigne, le vin, le conserver aussi, des pièces de monnaies avec des figures d'empereurs romains.

"Eve et Philippe Guigal se sont rapprochés du musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal. Des experts ont regardé ces objets et leur ont répondu que certains sont exceptionnels et qu'ils avaient là de quoi faire un musée", précise la directrice.

Dans cette alcôve, plusieurs objets rares dont des amphores. © Radio France - Céline Loizeau

"Ré-ancrer le vin comme produit culturel et historique"

Sur quelque 500 mètres carrés, on trouve donc une salle consacrée aux vignes, une autre à l’œnologie et la tonnellerie. Depuis 2003, le domaine Guigal a son propre atelier et chaque année environ 800 tonneaux y sont fabriqués. Dans une autre salle plus petite sont exposées des amphores.

Certains objets datent du XIXe, d'autres son plus anciens et remontent même à l'Antiquité. "C'est un musée autour de la viticulture, mais il a aussi été fait dans un esprit de valorisation et de diffusion des connaissances (...) Cela permet vraiment de ré-ancrer le vin comme produit culturel et produit historique dans une région où on fait du vin depuis plus de 2.000 ans", souligne Marielle.

On découvre aussi de magnifiques clichés de coteaux escarpés d'Ampuis au fil des quatre saisons.

Les coteaux pentues d'Ampuis. Pour découvrir les magnifiques clichés au gré des saisons, il faut aller au musée :-) © Radio France - Céline Loizeau

Ce lieu - s'il a été pensé par un professionnel et est financé entièrement par des fonds privés - s'inscrit dans une volonté sur ce territoire, notamment des élus du secteur, de développer l'oenotourisme.

>>>Pour en savoir plus, le site internet du "Caveau du château"