À Anglet, près de la moitié des foyers a inscrit sa voiture pour ne pas payer le parking à la plage cet été

Près de la moitié des foyers d'Anglet a déclaré son ou ses véhicules auprès de la mairie. À une semaine du 1er juillet, et donc du passage aux parkings payants, cela représente ce samedi 24 juin très précisément 12.906 dossiers déposés à la mi-journée, sur les plus de 25.000 foyers recensés dans la ville. Autrement dit, la moitié des foyers a donc fait les démarches pour ne pas avoir à payer le parking cet été. "Même si certains vont être relancés" précise la mairie. En effet, le dossier se fait en deux étapes, et environ 600 personnes n'ont fait que la première moitié, et risquent donc d'être verbalisés cet été en pensant pourtant avoir fait le nécessaire.

Dix tickets pour Txik Txak

En plus de la gratuité du stationnement, les Angloys sont invités à retirer un carnet de dix tickets pour prendre les transports du réseau Txik Txak jusqu'à la plage. Un coup de pouce qui motive à prendre les mobilités douces. Ainsi, Valérie, une habitante, va "découvrir ce mode de transport", elle qui n'a pris le trambus qu'une fois dans sa vie "pour voir ce que c'est", lors de son lancement. De son côté, Nathalie, 43 ans, reconnaît que ce carnet peut lui faire changer ses habitudes, elle qui a déjà abandonné la voiture pour aller à la plage.

Même pour ceux qui s'accrochent à l'automobile, comme Marie, Angloye, le bus reste une option : "si je me rend compte que le parking payant ne libère pas forcément de place pour se garer, alors je prendrai la navette" confirme la mère de famille. Un carnet qui remporte un certain succès, pour inciter à prendre les mobilités douces, et désengorger le littoral. Pour faciliter les transports en bus, la mairie a prévu de créer douze parkings relais supplémentaires.