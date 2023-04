À Anglet, une convention entre la mairie et la CAF pour aider les jeunes parents

Renforcer le soutien aux jeunes parents. C'est tout l'enjeu des 21 actions que vont mener conjointement la mairie d'Anglet et la CAF. Réunis ce 13 avril dans la salle des mariages de l'hôtel de ville, le maire Claude Olive, la présidente du conseil d'administration de la CAF 64 Fabienne Bascou et son directeur, Jérôme Roteta, ont signé comme un symbole le "mariage" entre leurs instutitions.

ⓘ Publicité

Des places de crèche en plus

Conséquence directe de ce partenariat, des places de crèche en plus vont être ouvertes. "Il y en aura une douzaine pour la micro-crèche de Sutar qui va ouvrir, cinq ou six pour la crèche de la Croix-Rouge qui va déménager à Jean Jaurès" confirme le maire d'Anglet Claude Olive. "Ce sont des décisions qui vont dans le sens de l'engagement et de l'ADN de la CAF" confirment Fabienne Bascou et Jérôme Roteta.

Parmi les autres actions, 21 au total, qui seront menées d'ici 2026, il y a aussi l'accompagnement des jeunes parents. "On constate qu'il y a une transmission qui ne se fait plus pour les aider. On met en place des ateliers pour les aider pour l'aide aux devoirs, pour savoir comment appréhender le retour à l'école par exemple", explique Claude Olive. Pour compléter cet accompagnement, le guichet unique, très important notamment pour le démarches administratives, est maintenu.

La signature de la convention entre la CAF et la mairie d'Anglet. © Radio France - Rémy Doutre

10 millions et demi d'euros d'investissement

Au total, les investissements pour la jeunesse et la famille représentent plus de 10 millions d'euros. "C'est de l'argent qu'on ne voit pas passer, entre dépenses et investissements", reconnaît Claude Olive. "Mais c'est de l'argent utile, puisque 85% des Angloys en sont satisfaits." Ce chiffre ne sort pas de nulle part : en mai 2021, la mairie a mené une enquête, avec un sondage en ligne et des micro-trottoirs, pour prendre la température auprès des habitants. C'est de cette étude que sont nées les 21 actions à venir. "Les résultats ont montré qu'il fallait faire davantage pour la petite enfance", acquiesce la mairie.

De son côté, la CAF va fournir une enveloppe de 1,2 million d'euros. "Ce genre d'aide, nous le faisons partout en France" tient à expliquer Fabienne Bascou. Avant de rappeler que si l'engagement avec la maire d'Anglet a été officialisé ce jour, les deux institutions travaillent ensemble depuis déjà des années.