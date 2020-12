A Aniane, c'est une factrice qui livre les repas chez les personnes âgées

A Aniane (Hérault) depuis le début du mois de novembre, c'est une factrice qui livre les repas au domicile des personnes âgées. C'est une première dans le département ! La Poste s'est associée à l'entreprise de restauration collective Solanid and Co basée à Lodève.

Rompre l'isolement

Marine Lopez factrice depuis six ans, est ravie de son nouveau travail. Du lundi au vendredi; elle fait sa tournée en camionnette dans les rues du village. Elle n'apporte pas le courrier mais uniquement des colis repas chez une quinzaine de personnes âgées. Elle a été formée à la relation avec les seniors et à l'hygiène et la sécurité alimentaire.

Moi je ne fais que de la livraison de repas donc je peux rester un peu plus longtemps avec les clients. On parle de la pluie, du beau temps, de la famille, des douleurs qu'ils ont. J'essaye d'apporter un peu de joie.

Mélanie Lopez la factrice aime échanger avec les personnes âgées Copier

Autrefois ça nous aurait étonné que la Poste apporte le repas mais aujourd'hui plus rien ne nous surprend. Je trouve cette idée formidable. La nourriture est bonne et la factrice est jeune et sympathique, commente Josette Winterstan 90 ans

Un service qui a vocation à s'étendre

Avec le vieillissement de la population, le marché des seniors va croître fortement et les besoins de services à domicile augmentent en conséquence. Le nombre de personnes âgées bénéficiant d'un repas à domicile devrait atteindre 500 000 en 2024 (source TNS et CSA). La Poste qui a perdu 50 % du courrier en dix ans voit là un moyen de compenser cette perte d'activité et de recréer du lien social. L'entreprise Solanid and co qui prépare les repas souhaite étendre ce service à une quarantaine de commune du cœur d'Hérault.

Pauline Cardot de l'entreprise de restauration collective Solanid and Co Copier

Reportage de Sébastien Garnier au domicile de Josette 90 ans Copier