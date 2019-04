À Annecy, le canal du Thiou se fait une beauté pour l'été

C'est l'attraction de la semaine dans la vieille ville d'Annecy, en Haute-Savoie. Sous l’œil curieux et étonné des promeneurs, des agents municipaux récurent le fond du canal du Thiou à l'aide de lances à eau et de balais brosse.

Annecy, France

Le spectacle va durer une semaine. Une semaine pour nettoyer le Thiou sur près d'1,5 km et le débarrasser de toutes les mousses et détritus qui font tâche dans le décor de carte postale du centre historique d'Annecy. Ce centre est arpenté et photographié à longueur de journée par des touristes du monde entier.

Objectif : enlever les mousses et détritus accumulé dans la rivière

Pour faciliter le travail et la progression de la dizaine d'agents du service de la Propreté Urbaine affectés à cette mission, le niveau de l'eau a été régulé au niveau des vannes du Thiou.

La lance à eau passe dans les moindres recoins du canal du Thiou © Radio France - Marie AMELINE

Équipés de cuissardes, d'une puissante lance à eau, de pelles à trous et de balais brosse, l'équipe de nettoyage récure le fond bétonné de la rivière pour le débarrasser des mousses, de la vase et autres ordures qui s'y accumulent.

Eau limpide et beauté du canal

Une eau plus claire participe à la beauté des lieux autour du Palais de l'Île. Le résultat de ce toilettage du canal du Thiou est instantanément visible. Plus aucune ordure ne flotte en surface ou ne reste coincé dans une grille d'évacuation, et surtout, une fois enlevée la couche de mousse au fond du lit de la rivière, l'eau paraît aussitôt plus limpide.