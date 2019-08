A Annecy, le projet très controversé du centre des congrès sur la presqu'île d'Albigny abandonné

Annecy, France

Il n'y aura pas de centre des congrès, au bord du lac, sur la presqu'île d'Albigny à Annecy.

Après 10 années de batailles entre les élus de l'agglomération du Grand Annecy et les militants écologistes notamment, et après l'annulation de la déclaration d'utilité publique du projet, confirmée au mois de juin par la Cour administrative de Lyon, Jean-Luc Rigaut jette l'éponge.

Rien à voir avec les élections municipales dans 8 mois

"C'est une décision de bon sens" affirme le président du Grand Annecy: "Rien à voir avec les municipales. C'est simplement que la Cour de justice de Lyon a rendu sa décision, et qu'on avait deux mois pour dire si on saisissait le Conseil d'Etat. Donc le délai était le 6 août. Et je me suis dit qu'avant la fête du lac c'était mieux.

C'est une victoire. Le blockhaus ne verra pas le jour

Les détracteurs du projet crient victoire ce jeudi. Parmi eux, le conseiller municipal d'opposition Denis Duperthuy:

C'est une victoire pour tous ceux , depuis plus de dix ans maintenant répétaient que le projet était contraire à la _loi Littoral_. On va enfin pouvoir tourner la page, enfin savoir que notre lac et préserver et que ce blockhaus qui était prévu là ne verra pas le jour. Nul n'est dupe de la date choisie pour essayer de faire que cela passe le plus inaperçu possible. Et l'échéance des élections municipales doit avoir pesé dans la balance pour essayer de se racheter une sorte de virginité sur ce genre de projets.

Ce n'est pas une défaite

Ce n'est pas une question de gagner ou perdre. Quand il est à la fois des enjeux , de la protection du lac, des enjeux économiques liés à l'emploi et au soutien à tout le tourisme d'affaires, et où les enjeux sont aussi sur les enjeux sur la meilleure manière de réaliser un équipement dans le cadre du respect de la loi, je pense que c'est d'abord cela qui nous anime aujourd'hui". Ce projet il a quand même permis d'acquérir 7 des 10 propriétés privées du site, et nous avons l'intention d'acquérir les 3 autres pour la maîtrise complète de cet espace .

Maintenant nouveau projet sur un nouveau site hors du centre-ville

Les études seront lancées dès la rentrée annonce Jean-Luc Rigaut.