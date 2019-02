À Annecy, une pétition contre la venue de Dieudonné en Haute-Savoie

Annecy, France

La représentation de Dieudonné, l'humoriste plusieurs fois condamné pour des propos antisémites, annoncée sur le site du polémiste pour le 14 mars, et la pétition " ne laissons pas Dieudonné rejouer en Haute-Savoie. Ils ne fait rire que les antisémites" qui circule depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, prennent ce mardi une résonance particulière, après que de nouveaux actes antisémites ont été perpétrés ces derniers jours.

Des portraits de Simone Veil ont été tagués à Paris, les arbres plantés en mémoire du jeune homme juif, Ilan Halimi, tué en 2006 à Sainte-Geneviève-des-Bois, ,ont été coupés et profanés.

Les actes antisémites ont augmenté de 74% en 2018

C'est en s'appuyant sur ces chiffres que le collectif "Jeunesse contre la haine Haute-Savoie" veut empêcher Dieudonné de se donner en spectacle, lance cette pétition, et demande au préfet d'interdire la représentation programmée au mois de mars, dans un lieu pour l'instant tenu secret, et dont, dans un jeu de chat et de souris bien rôdé, les spectateurs seront avisés par SMS une heure avant le spectacle.

à lire Les actes antisémites ont augmenté de 74% en France en 2018

L'an dernier, le collectif s'était déjà mobilisé. Dieudonné s'était finalement produit dans un champ à la Balme-de-Silingy. La préfecture de Haute-Savoie indique qu'aucun spectacle n'est déclaré pour l'instant, et que par ailleurs une interdiction répond à une menace à l'ordre public.