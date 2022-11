À Apt, les habitants d'un immeuble évacué sont dans l'attente

Des habitants d'Apt espèrent bientôt regagner leur logement. Ils ont été évacués vendredi 25 novembre, de l'immeuble des Hortensias, résidence St Michel, sur les hauteurs de la commune. Quatorze appartements privés sont concernés, des locataires et des propriétaires. C'est la mairie qui a pris la décision de les faire partir, après une visite et la découverte de fissure sur la façade mais aussi dans les appartements.

Des fissures aggravées par la sécheresse

Les Hortensias font partie d'une résidence, installée dans un parc arboré. Le quartier est calme, l'immeuble propre. Mais quand on observe attentivement, derrière les cordons de sécurité qui interdisent l'accès, on remarque des fissures sur la façade. Il y en a aussi sur le sol et les murs de certains appartements. Ces fissures, la maire, Véronique Arnaud-Deloy, les constate lors d'une visite de l'immeuble mi novembre.

Elle saisit alors le tribunal administratif de Nîmes pour qu'un expert soit mandaté. Dans la foulée, elle reçoit un rapport d'un autre expert, qui avait lui été sollicité par les copropriétaires. Il est venu deux fois, au printemps puis après l'été et il conclue que les fissures se sont aggravées à cause de la sécheresse. Voilà pourquoi la maire d'Apt a pris un arrêté de mise en sécurité et un autre d'évacuation. Le rapport du deuxième expert doit dire s'il y a danger ou non. Autrement dit, si les habitants vont pouvoir rentrer chez eux.