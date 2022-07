A Argelès-sur-Mer, la saison touristique démarre en trombe dans les campings

Les vacances d'été sont lancées et Bison Futé a hissé le drapeau rouge ce samedi. Un afflux de touristes constaté sur le littoral catalan : à Argelès-sur-Mer, la "capitale européenne du camping", le début de saison s'annonce exceptionnel. Exemple au camping La Sirène.

Ce mois de juillet démarre très fort dans les campings d'Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales). La fréquentation touristique est en hausse. "Ca s'annonce chargé car nous sommes complets dès ce weekend, c'est un peu plus tôt que les années précédentes", se réjouit Thomas Lachaume le directeur marketing commercial du groupe Sirène Holidays, qui compte trois campings sur la commune. Soit 1.400 mobiles-homes, tous réservés jusqu'à la fin du mois d'août.

Cela nous permet de rattraper le mois de mai qui n'a pas été très bon, faute de ponts et de jours fériés en semaine. La saison 2022 devrait être aussi bonne que 2019", année de référence "avant" la crise sanitaire. "Notre taux de remplissage est même meilleur pour le moment, on tourne enfin la page du Covid", confie Thomas Lachaume.

Ce samedi, plus de deux cents arrivées sont prévues sur le site. "On démarre la journée très tôt avec les femmes de ménage qui s'occupent des mobiles-homes tout juste libérés. L'équipe à la réception a été renforcée pour que les vacanciers soient pris en charge rapidement. Ils viennent de faire une longue route, on ne veut pas les faire attendre", glisse le professionnel du tourisme ravi de retrouver cette affluence.

Parmi les touristes cette année, davantage de Français qu'en 2019. "Ils n'ont pas pu partir à l'étranger pendant deux ans en raison du virus, ils ont redécouvert les campings et ont cassé certains préjugés sur ce type de séjour", note Thomas Lachaume.

Les touristes étrangers plus nombreux que les années précédentes

Au bord de la piscine de la Sirène, sont également de retour les vacanciers étrangers. "Beaucoup de Belges, des Irlandais et des Espagnols", constatent Jean-Luc, le responsable des activités aquatiques. Alors que ces clintèles étaient absentes depuis deux ans, l'équipe du camping "est vraiment heureuse de les accueillir à nouveau, on retrouve l'ambiance d'avant 2019, on repart sur une bonne dynamique", assure Jean-Luc avec le sourire.

Et la saison pourrait bien se poursuivre sur ce rythme jusqu'à la fin du mois de septembre, où certaines semaines sont déjà bien remplies. "Il n'y a plus qu'a !", assure Jean-Luc en repartant d'un pas franc vers la piscine où l'attendent les premiers vacanciers.