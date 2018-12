A Argentat les personnes seules sont invitées à réveillonner dans un bar pour 5 euros tout compris

Argentat, France

"L'aspect financier n'y est pas" assure Jean Iglésias, le propriétaire du bar Les Galets à Argentat qui propose ce réveillon aux personnes seules. C'est même plutôt le contraire au vu du menu concocté par le chef Yves Polfliet, patron d'un restaurant à Saint-Privat. "En entrée ce sera une terrine de chevreuil au Gigondas, puis il y aura un civet de sanglier, du fromage et en dessert un entremets au cassis de Bourgogne". Plus le vin et même le champagne. Les deux amis ont prévu de servir ainsi 50 repas. "N'importe qui peut venir" précise Jean Iglésias. L'invitation n'est pas réservée aux clients de son bar.

J'avais envie de faire quelque chose tout simplement" Jean Iglésisas

Jean Iglésisas connaît beaucoup de personnes qui vivent seules. Beaucoup fréquentent son établissement. L'invitation est certes une façon de remercier ces clients de leur fidélité. Mais pour Jean Iglésias c'est beaucoup plus. "C'est un date importante le 24, c'est un réveillon, donc j'avais envie de faire quelque chose, d'essayer de rassembler ces gens-là, qui sont seuls ou en difficultés.". C'est donc surtout une rencontre qu'il leur propose. "L'objectif est que les gens se rencontrent et fassent connaissance. Parce qu'il y en a plein qui se croisent dans la rue et qui se disent bonjour et c'est tout". Alors le cafetier et son ami restaurateur promettent surtout un moment de bonne humeur. Et ils envisagent déjà de refaire la même chose désormais chaque année.