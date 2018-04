Argenton-sur-Creuse, France

"Faire travailler des élèves en français, sans qu'ils aient l'impression de faire du français." C'est de cette façon que Christian Thoreau, membre de l'Association des membres de l'ordre des palmes académiques (AMOPA), résume le concours d’orthographe de ce jeudi après-midi au Collège Rollinat d'Argenton-sur-Creuse (Indre).

Un concours de français plutôt original, puisque les élèves en classe de Troisième ont dû corriger des phrases écrites en langage SMS. Huit collèges de l'Indre en tout participent à cette opération organisée par l'AMOPA.

Pendant une demi-heure, 92 élèves ont donc planché sur l'épreuve par groupe de deux, comme Pierre-Louis et Arthur : "Ça va ce n'était pas trop dur mais les accords c'est quand même un peu difficile." L'exercice leur a pourtant plu : "Ça permet de faire moins de fautes d'orthographe et de regarder la différence entre les SMS et les phrases normales."

Le Collège Rollinot participe pour la troisième fois à ce concours. © Radio France - Victorien Willaume

Un chèque de 200 euros pour acheter des livres

Ce genre d'initiative est essentielle aujourd'hui pour capter l'attention des élèves selon Dominique Robinet, professeure de français au collège Rollinat. "On est amené de plus en plus à théâtraliser les cours, à soigner les choix au niveau des textes, des activités, faire en sorte que ça corresponde à leurs centres d'intérêts. Je crois que c'est vraiment fondamental pour intéresser ce public aujourd'hui."

Toutes les copies seront corrigées après les vacances. Les deux élèves qui arriveront premier au concours gagneront un chèque de 200 euros pour acheter des livres. Un second chèque de la même somme permettra à l'établissement de ces élèves d'acheter d'autres livres.