A Arras, il n'y aura pas de marché de Noël cet hiver

C 'est une institution avec près d'un million de visiteurs, chaque année, le marché de Noël d'Arras n'aura pas lieu cet hiver. La mairie a écrit mercredi aux commerçants et aux habitants pour leur annoncer la nouvelle. "Les conditions ne sont pas réunies cette année pour accueillir des chalets dans la configuration habituelle", explique Frédéric Leturque, qui redoute une aggravation de la situation sanitaire.

Mais l'élu promet tout de même une ambiance de fête, avec une Ville de Noël, décorée et solidaire.

Avec ses 130 chalets, sa Grande Roue, sa patinoire et sa maison du Père Noël sur ses places historiques, le Marché de Noël d'Arras est le plus grand au Nord de Paris et l'un des plus appréciés.