A Arras, un médecin conseille à son patient de se faire soigner pour son homosexualité

Vendredi dernier, Nicolas se rend chez son médecin, il souhaite obtenir de l'aide pour prendre rendez-vous chez un psychologue parce qu'il vit mal les périodes de confinement. Son médecin lui propose alors de prendre rendez-vous chez le psychologue pour "soigner son homosexualité" : "Elle me dit je vous fait un courrier vous irez régler votre problème d'homosexualité. Au début je ne comprenais pas pourquoi elle me lançait ça comme ça. Je lui ai dit pardon et elle m'a répondu c'est quand même malsain votre homosexualité. Vous n'êtes pas sain pour la société. Son expression de visage c'était du dégoût, elle disait ça de manière tout à fait normal, c'est ça qui était le plus choquant comme si elle n'avait pas conscience de ce qu'elle disait." Le jeune homme de 25 ans est sous le choc et décide de quitter le cabinet.

Il partage l'histoire sur les réseaux sociaux

Le jeune homme quitte le cabinet sans se retourner et décide de partager son histoire sur les réseaux sociaux : "C'est très violent et c'est un grand moment de solitude. On se retrouve seul face à ce médecin, on peut juste s'échapper, personne n'est là pour prendre notre défense. J'avais besoin d'en parler, je me sentais choqué et sidéré et _je me demandais si je n'en faisais pas trop_, si je n'étais pas trop sensible. Je me suis rendu compte que non, c'était vraiment choquant. Ça a pris une certaine ampleur et beaucoup de médecins ont réagi, ça rassure quand même." Ce n'est pas la première fois que Nicolas est victime de tels agissements : "Le médecin d'avant ce n'était pas de l'homophobie. C'était le médecin de famille et quand elle a su que j'étais séropositif elle ne voulait plus me toucher. J'ai l'impression d'être un pestiféré quand je vois certains professionnels de santé." Nicolas a donc décidé de saisir l'Ordre des Médecins avec l'aide d'associations.