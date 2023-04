Arromanches : un impressionnant éboulement sur la digue, aucun blessé

"Un bruit considérable et impressionnant !" C'est en ces termes que Marcel Bastide, le maire d'Arromanches décrit le fracas provoqué par le glissement de terrain qui s'est produit mercredi 26 avril sur sa commune vers 7 heures du matin.

ⓘ Publicité

C'est le remblai végétal d'une terrasse qui a cédé

Sur cette partie surplombant la digue d'Arromanches, plusieurs propriétaires de maisons ont, à une époque où la réglementation n'était pas celle d'aujourd'hui, construit des terrasses remblayées par de la terre et autres pierres.

Mais avec le temps et les infiltrations, les murs ont fini par céder.

La digue recouverte de pierre et de gravats sur 200m

Les gendarmes, pompiers, services techniques de la commune et le maire se sont rendus sur place peu après l'éboulement.

Une équipe cynotechnique du SDIS 35 venue en renfort a permis de déterminer qu'aucune victime n'était ensevelie.

Le maire a dans l'après-midi pris un arrêté de péril pour fermer et protéger la zone.

La mairie qui va également demander une aide au département pour réaliser les réparations d'urgence. Il s'agit en effet de consolider le site pour éviter que les terrasses voisines ne s'effondrent à leur tour.

Enquête ouverte

Marcel Bastide le maire d'Arromanches l'assure, ce glissement de terrain n'a rien à voir avec les travaux du musée.

Une enquête a été ouverte.

Mais la zone située à l'Est de la cale du musée pourrait rester fermer de longs mois. Une fermeture qui n'impacte toutefois aucunement la présence des touristes et promeneurs sur la digue principale et ailleurs dans la commune.