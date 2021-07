À Astillé au sud de Laval, internet est enfin de retour

Pendant près d'une semaine, les habitants d'Astillé, au sud de Laval, n'ont pas pu utiliser internet. Aucune box ne fonctionnait dans le village, pas de wifi, rien. La faute à la section de câbles de fibre optique, explique l'opérateur Orange qui ignore les raisons du sinistre. L'hypothèse d'une intervention malveillante est écartée jusqu'ici.

Les habitants d'Astillé sont désormais soulagés. Certains commerces comme le salon de coiffure et la boulangerie ne pouvaient plus utiliser leurs terminaux de carte bancaire pour faire régler les clients, signale Fabrice Tridon, adjoint de la commune. En revanche, la mairie regrette encore la faible couverture 3G et 4G sur la commune et appelle l'opérateur a vite régler le problème.