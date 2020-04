À Aubervilliers, en plein confinement, mamie Lulu et sa gardienne d'immeuble sont devenues inséparables

Elles se connaissaient déjà avant le confinement mais depuis un mois, Isabelle et Lucienne sont devenues inséparables. La première est gardienne dans un immeuble de la cité Robespierre à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. La seconde, âgée de 89 ans, vit seule, dans le même immeuble.

Un ange-gardien

Depuis le 16 mars, Isabelle s'est transformée en véritable "ange-gardien" pour Lucienne alias mamie Lulu. Elle va lui rentre visite au moins trois fois par jour, toujours équipée d'un masque de protection, pour prendre des nouvelles mais pas seulement. "J'y vais le matin pour ouvrir ses volets, je prépare tous ses repas, un menu différent chaque jour ! Je mange avec elle le midi et puis je reviens vers 16 heures pour voir si tout va bien, pour discuter avec elle. Vers 18 heures, je la laisse si tout va bien". Entre chaque visite à "mamie Lulu", la gardienne poursuit ses tâches quotidiennes.

Rompre la solitude et l'ennui

Pour Lulu, ces visites rythment les journées qui paraissent plus longues avec le confinement. Elle lui permettent de garder le moral surtout. "Je vais très très bien parce que j'ai une bonne gardienne avec moi, avec elle il n'y a pas moyen de s'ennuyer !" Et puis il y a les bons petits plats que lui concocte Isabelle surtout les endives, "un vrai délice !". Pour Isabelle, tous ces gestes sont "tout à fait naturel". "Je me suis toujours bien entendue avec les personnes âgées et en ce moment ils ont besoin de nous", assure-t-elle.

Amies, même après le confinement

Sa présence rassure aussi les cinq enfants de Lulu, qui l'appellent tous les jours, mais qui ne peuvent pas venir la voir. "Ils savent que je suis entre de bonnes mains". Pourvu que ça dure après le confinement, c'est tout ce qu'espère la locataire : "Elle n'a pas intérêt à me laisser tomber après !". Qu'elle soit rassurée, Isabelle s'engage à revenir même après tout ça.

"Plus de respect maintenant"

Comme Isabelle, Kadiatou est gardienne d'immeuble pour l'Office Public de l'Habitat (OPH) d'Aubervilliers. Elle aussi fait beaucoup plus attention aux personnes âgées qui vivent seule dans les immeubles de sa cité : "Je monte dans les étages pour les voir, parfois je vais faire leur courses, parfois je dois changer un fusible ou rallumer le chauffe-eau".

Elle a également remarqué un changement d'attitude chez certains locataires depuis le début du confinement : "il y a plus gentillesse". Certains l'appellent pour prendre des nouvelles, d'autres la saluent "alors qu'avant quand je leur disais 'bonjour', ils répondaient à peine". Elle espère que cette bienveillance perdurera après la crise. Elle y croit en tout cas : "Les gens vont un peu plus nous respecter maintenant parce qu'il voit tout le boulot qu'on fait. Il y aura plus de respect qu'avant".