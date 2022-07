A Aubervilliers, une association espère créer un musée du logement populaire

L'expérience qui s'achève ce week-end à Aubervilliers aura duré près de dix mois. Depuis octobre, l'Amulop (Association pour un musée du logement populaire) a investi plusieurs appartements de la cité Emile Dubois et y a présenté une exposition en forme de portrait collectif des habitants de cette barre d'immeuble érigée dans les années 50.

L'Amulop fédère un certain nombre de professeurs d'histoire exerçant en Seine-St-Denis ou plus largement en banlieue parisienne. Diane Chamboduc en est la vice-présidente : "On a constaté que quand on présentait l'histoire de France à nos élèves telle qu'elle est abordée dans les programmes scolaires, ils faisaient rarement le lien avec leur propre histoire. Nous voulions leur montrer qu'ils en font pleinement partie". Parmi ces enseignants, beaucoup font aussi de la recherche, ce qui les a menés à un second constat, explique Diane : "Le travail actuellement fait sur les banlieues françaises du XXe siècle n'est pas toujours retranscrit dans les manuels, ni dans les discours politiques ou dans les médias. On avait envie de montrer une réalité plus riche que ce qui est souvent présenté de manière schématique".

Diane Chamboduc, enseignante, est l'une des porteuses du projet © Radio France - Sarah Tuchscherer

Diane Chamboduc, vice-présidente de l'Association pour un musée du logement populaire Copier

Des parcours familiaux reconstitués

Pour y parvenir, les membres de l'association ont reconstitué le parcours de quatre familles ayant vécu ici. Il est raconté dans des appartements meublés d'époque. Le premier exemple est celui des Croisille qui ont habité cité Emile Dubois de 1957 à 2012, le père étant ouvrier à l'usine Baccarat, près de la gare de l'Est. Pour eux, emménager dans un logement de cinquante mètres carrés doté d'une salle de bains et d'une cuisine représentait un vrai progrès. Nicole, l'une dernières visiteuses, se reconnaît dans ce portrait. Elle n'habite plus Aubervilliers depuis cinquante ans mais c'est bien ici que ses parents se sont installés lorsqu'elle était enfant. "Pour nous c'était un château", confie-t-elle.

L'appartement reconstitué des Croisille, une famille de cinq personnes qui s'est installée ici dès la construction de la cité © Radio France - Sarah Tuchscherer

Encore aujourd'hui, de meilleures conditions de vie

Pour les Soukouna, d'origine malienne, l'arrivée à Emile Dubois à la fin des années 90, était aussi une marque d'ascension sociale, eux qui avaient jusque-là vécu à l'hôtel ou dans des squats. La visite du dernier appartement permet de retracer leur parcours. "L'accès à une HLM, c'est l'accès à un certain confort, la possibilité de scolariser ses enfants de manière stable, de recevoir ses amis etc... explique Diane Chamboduc. Le logement social est aujourd'hui très décrié, on y associe des problèmes comme le chômage, la délinquance et la drogue et pourtant aujourd'hui encore, pour les familles modestes, il permet d'avoir de meilleures conditions de vie, même si parfois des rénovations sont nécessaires. C'est cette complexité que nous voulions illustrer".

Visite de l'exposition avec Sarah Tuchscherer Copier

L'exposition "La vie HLM" a été vue par plus de 5.000 visiteurs. Elle ferme ses portes en cette fin de semaine mais l'Amulop espère transformer l'essai. Elle est actuellement à la recherche de locaux pour abriter son futur musée. Elle a reçu le soutien du département de Seine-St-Denis.