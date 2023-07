A Aulnoy-Lez-Valenciennes, les résidents de l'Ehpad pédalent pendant le Tour de France

Depuis le début du Tour de France, les résidents ont pédalé plus de 2000 km.

A l'Ehpad Harmonie d'Aulnoy-Lez-Valenciennes, les résidents pédalent en même temps que Vingegaard et Pogacar ! Depuis le 4 juillet, ils ne manquent pas une seule étape du Tour de France, depuis la salle commune de leur résidence... assis sur des vélos d'appartement.

"Tous les jours je pédale quatre ou cinq kilomètres. Ça me met en forme pour la journée, mais je force pas trop quand même, il faut garder la santé !", sourit Daniel, casquette du Tour de France vissée sur la tête.

Jacqueline est attablée au bar de l'Ehpad (sans alcool !), installé pour l'occasion. "Chez moi j'avais un vélo d'appartement. Ici j'ai déjà pédalé quelques kilomètres, mais on vieillit !"

Plus de 2000 km parcourus sans bouger de l'Ehpad

"Depuis le début du Tour, les résidents ont déjà pédalé plus de 2000 km, c'est 59 % du parcours du Tour de France !", se réjouit Marine, animatrice à l'Ehpad d'Aulnoy-Lez-Valenciennes. "Maintenant, on se demande quel objectif on va se fixer pour l'année prochaine, parce que ça devient presque du cyclisme professionnel !"

Avec le succès de cette opération auprès des résidents, certains vélos restent dans la salle commune toute l'année. Le 23 juillet, ce sera la fin du Tour de France pour les coureurs, mais aussi pour les résidents. Et celui qui aura pédalé le plus recevra son propre maillot jaune.