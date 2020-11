Entre trente et quarante personnes se sont rassemblées ce dimanche 1er novembre devant la cathédrale d'Auxerre pour former "un cordon symbolique" autour de l'édifice, trois jours après l'attentat de Nice qui a fait trois morts à la basilique Notre-Dame.

A Auxerre, catholiques et musulmans rassemblés pour manifester leur unité face au terrorisme

"Si on touche aux chrétiens, on touche aux musulmans". Voilà ce que sont venus dire une quarantaine de croyants réunis ce dimanche 1er novembre devant la cathédrale d'Auxerre. Trois jours après l'attaque au couteau à la basilique Notre-Dame de Nice, qui a fait trois morts dont le sacristain, les représentants de la communauté musulmane ont appelé une poignée de fidèles à se rassembler autour de l'édifice icaunais pour former un "cordon de protection symbolique".

"Ensemble contre la barbarie"

"Nous sommes venus pour apporter un message de soutien et de fraternité à la communauté chrétienne de notre ville", explique Abdelaziz, brancardier à l'hôpital d'Auxerre. Cet Icaunais est encore sous le choc de l'attaque au couteau commise jeudi à Nice. "Nous ne nous reconnaissons en rien à tout ça, dit-il fermement. Cela m'a fendu le cœur et malheureusement, après ces attentats, beaucoup de personnes font des amalgames".

Je suis venu en tant qu'être humain, Français et musulman- Abdelaziz

Une initiative lancée notamment par l'association Averroès ou encore le centre culturel Avicenne, et saluée par le curé de la paroisse Saint-Germain d'Auxerre, Arnaud Montou. "Nos frères sont venus à la cathédrale pour manifester leur proximité, leur amitié. Pour dire qu'on est tous ensemble contre la barbarie."