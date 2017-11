A Auxerre, des bénévoles promènent les animaux de la SPA

La SPA d'Auxerre abrite une cinquantaine de chiens et plus de cent chats. Et trois fois par semaine, les bénévoles les plus actifs viennent promener les chiens. D'autres préfèrent s'occuper des chats, les caresser, les nourrir. L'objectif est de sociabiliser ces animaux pour une future adoption

Fabienne fait partie des bénévoles les plus assidus. La SPA d'Auxerre est ouverte au public le mercredi, le jeudi et le samedi après midi. Elle ne manque aucun rendez vous. Cette fois c'est Louki un bouledogue anglais qui part en premier en promenade avec elle. « Il est tout plein d'amour , il se laisse faire, il est adorable. C'est une crème. »

Fabienne : j'adore les chiens , ils sont géniaux

En même temps avec Fabienne tous les chiens sont des crèmes. « J'adore les chiens, je suis bien avec eux, ils sont vraiment géniaux. Je suis contente quand je repart d'ici. J'ai le sentiment d'avoir fait quelque chose de bien. »

Des bénévoles promènent les chiens à la SPA d'Auxerre. D'autres s'occupent des chats. Le reportage de Damien Robine Copier

C'est aussi le sentiment de Sophie qui promène Leiko .Sortir les chiens des box c'est les rendre plus sociables en vue d'une adoption. Elle regrette simplement que les bénévoles, comme elle, soient trop peu nombreux. « Quand il fait beau, il y a du monde, mais dès qu'il pleut, qu'il fait froid, on se retrouve à 2 ou 3 bénévoles. Alors les chiens ne sortent que 10 minutes. Nous on s'en fiche qu'il fasse froid, qu'on soit mouillé. On est pas en sucre. »

Bernadette : ce sont des petits chats qui manquent de papouilles et de chaleur

Les bénévoles et les chats , c'est une histoire de calins. © Radio France - Damien Robine

Si Fabienne et Sophie sont des championnes pour promener les chiens, dorloter les chats , c'est l'affaire de Bernadette. « On aime les chats et on veut leur donner un peu de bonheur. Parce que ce sont des petits chats qui manquent de papouilles, de chaleur et nous on essaie de leur en apporter. »

Et pour les chats comme Girouette qui craignent les caresses, Bernadette à la solution. « On la caresse un peu avec un pinceau qui sert à peindre derrière les radiateurs. Elle a l'air d'aimer ça. Ça la rend moins craintive. Car les chats qui sont trop craintifs ne sont pas adoptés, malheureusement. »

Pour devenir bénévole à la SPA d'Auxerre il suffit de devenir adhérant . La cotisation est de 20 euros par an.