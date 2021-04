À Auxerre, des riverains s'inquiètent du trafic de poids lourds dans leur quartier

Des travaux d'extension du réseau d'eau usée sont en cours à Auxerre. Le chantier à débuté cette semaine au niveau du pont de Valan. Une déviation est mise en place et la rue Bourneuil est barrée.

Dans ce quartier résidentiel, les habitants subissent l'absence de rocade depuis plusieurs années. Le trafic entre le pont Paul Bert et le Carrefour de l'Europe à des conséquences sur la rue Bourneuil. Nombreux sont les camions poids lourds qui empruntent cette rue pour récupérer la nationale. Un trafic important qui génère des nuisances pour les habitants.

On a l'impression que tout le monde s'en fou et nous on supporte ce cataclysme routier - Alain Garnier