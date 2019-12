A Auxerre, l'association Tam Tam habille les personnes démunies pour l'hiver

Auxerre, France

Chaque mardi mercredi et jeudi de 14h à 16h , l'association Tam Tam distribue gratuitement des vêtements pour hommes, femmes et enfants. Annie a rejoint l'association cette année en tant que bénévole. Elle prend son rôle très au sérieux. Le local est petit mais parfaitement agencé. "Dans chaque bac, il y a le nom du vêtement. Ils sont contrôlés., c'est à dire qu'il n'y a pas de trous, les fermetures éclairs fonctionnent. Toutes les tailles, pour les grands , les petits, tout ce qu'on veux. Et puis nous avons aussi des chaussures des bottines, du linge de toilette et des couvertures."

"Chaussettes, pantoufles, souliers, pull, pantalon, on donne tout ": Françoise la présidente de l'association

C'est notamment le secours catholique , les services sociaux du département ou la CAF qui orientent les personnes vers le vestiaire d'urgence. Souvent des familles avec des enfants qu'il faut habiller de la tête aux pieds . Surtout en ce moment. Françoise est la présidente de l'association Tam Tam. "Chaussettes, pantoufles, souliers, pull, pantalon, tout. Tout ce qu'on met lorsqu'il fait froid. En double pour un change , pour pouvoir laver et reporter."

Le vestiaire d'urgence de l'association Tam Tam à Auxerre Copier

"Un sourire, un petit mot gentil, les habiller quand ils ont froid" : Annie une bénévole

En plus des familles , l'association reçoit des SDF , là aussi surtout l'hiver. Ils viennent spontanément demander une paire de chaussette , un pull ou un bonnet. Et accueillir toutes ses personnes , Annie ne peut plus s'en passer. Elle est présente tous les jours. "Ça coute rien du temps. Un sourire, un petit mot gentil, les habiller quand ils ont froid. Vous rentrez chez vous , c'est comme si vous aviez un salaire. On aide, on s'en fout qu'ils soient jaunes, blancs ou noirs. Qu'ils dorment dehors ou qu'ils aient une maison. Quand on a des ennuis on a des ennuis."

Actuellement l'association Tam Tam est toujours à la recherche de vêtements. Des vêtements pour l'hiver , propres et en bon état. Ils peuvent être déposés dans les locaux de l'association le vendredi de 14 à 16h, au 22 rue Paul Armandot à Auxerre.