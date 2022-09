A Auxerre, le concours international d'agility est annulé

Le concours international d'Agility, ce sport d'obstacle pour chiens, n'aura pas lieu. Organisé par l'association le Cercle Canin Auxerrois, ce concours devait avoir lieu le 18 septembre 2022, mais le président de l'association a décidé de l'annuler.

En cause : diverses dégradations autour du terrain, loué par le Cercle Canin d'Auxerre et voisin du vélodrome situé route de Vaux. Ces dégradations, Didier Ganier, le président de l'association, les impute à la présence des gens du voyage au vélodrome, qu'ils occupent depuis quelques mois.

Didier Ganier, président de l'association le Cercle Canin d'Auxerre Copier

Une décision qui n'a pas été facile à prendre, explique Didier Ganier, mais nécessaire, car il craint pour l'image de l'association, mais aussi pour le bien-être de ses adhérents et des participants au concours. "L'image qui va être reportée à l'extérieure de notre ville et à nos adhérents est importante et aujourd'hui, quelle image va-t-on montrer ? Il y a des déjections autour du terrain, de déchets métalliques, bref, c'est dangereux" explique-t-il.

Pour lui, la décision n'a pas été facile à prendre, mais il le dit, la situation n'est plus vivable. "Une anecdote : une fois, un camion, stationné au vélodrome a reculé, faisant rouler jusque chez nous une bombonne de gaz" confie-t-il.

Les dégradations autour du terrain inquiètent Didier Ganier Copier

Cette problématique, de la présence des gens du voyage, n'est pas nouvelle et cela fait plus de vingt ans que le territoire n'est pas en conformité avec la loi Besson de 2000 (qui exige qu'une aire de grand passage soit installée près d'une commune de 5000 habitants et plus). Dominique Chambenoit, maire de Chevannes, et élu de l'agglomération en charge du dossier, a reçu jeudi 8 septembre des habitants des Piedalloues, où un campement est installé. Et il le dit, le dossier avance lentement. "On ne trouve pas un terrain comme on achète une baguette de pain. Je ne peux pas aujourd'hui, me permettre de dire, on utilisera tel ou tel terrain" dit-il.

Dominique Chambenoit, maire de Chevannes Copier

Pour l'heure, Dominique Chambenoit admet seulement travailler avec le président de l'agglomération Crescent Marault sur le sujet, en lien avec l'urbanisme.