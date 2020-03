A Auxerre, le magazine Sciences Humaines vous offre ses articles pendant le confinement

C'est une belle initiative de la part de l'équipe du magazine Sciences Humaines, basé à Auxerre : pour donner du sens à ce que nous vivons et nous occuper l'esprit pendant cette période de confinement, tous les articles et toutes les archives sont en accès libre sur le site internet du mensuel.

Ces lectures peuvent nous informer, nous éclairer et même nous apaiser un peu en ces temps angoissants : "Nous avons, à Sciences Humaines, un fonds gigantesque d'articles avec beaucoup de sujets essentiels : philosophiques, sociologiques, psychologiques... beaucoup de ressources auxquelles se raccrocher, sur lesquelles méditer, réfléchir. Il nous a semblé sympa de l'ouvrir à nos lecteurs anciens ou à ceux qui nous découvriraient par ce moyen. En tout cas de participer avec nos petits moyens à mettre un peu de sens et d'intelligence en cette période", explique Héloïse Lhérété, la rédactrice en chef.

Héloïse Lhérété est la rédactrice en chef de Sciences Humaines © Radio France - Delphine Martin

On pense spontanément aux articles autour de la psychologie, car les temps qui courent sont plein d'angoisses. "Oui, il y a de l'angoisse, parfois des ruminations mentales, des peurs. Nous ne sommes pas là pour expliquer cette angoisse mais pour lui donner du sens, apporter de la lecture et de l'organisation dans la pensée. Parce que des textes bien construits et bien écrits peuvent aussi apaiser l'esprit", ajoute la journaliste auxerroise qui cite notamment des textes du neuropsychiatre Boris Cyrulnik ou du philosophe Edgar Morin. "Ces textes nous permettent de sortir du désarrois dans lequel beaucoup d'entre nous sommes en ce moment".

Epidémie, Infox et télé-travail

A la Une du site en ce moment, il y a notamment un article sur les pandémies dans l'histoire intitulé "Ce que les épidémies font aux sociétés", par le journaliste Laurent Testot. On peut aussi y trouver un dossier sur les "infox" ou "fake news" en anglais, ces fausses informations ou théories du complot qui circulent beaucoup en ce moment. L'article est titré "Pourquoi préférons-nous les infox ?" par la docteure en psychologie Romina Rinaldi.

Autre sujet chaud : "Encadrer et impliquer les télétravailleurs", un article qui date de novembre 2019 mais qui n'a jamais été autant d'actualité.

On y trouve aussi des dossiers plus éloignés de l'actualité immédiate sur l'éducation ("Peut-on éduquer aux images ?", "Dans la tête des nourrisson"), la psychologie ("Cultiver sa mémoire, tout un art", "mystère de l'amour"), l'histoire-géographie, l'économie ou encore la philosophie.

Des ressources pour les lycéens

Ces lectures sont destinées à tout le monde, donc, notamment aux lycéens, qui vont pouvoir réviser quelques notions précieuses. "On a beaucoup de ressources pour les lycéens, notamment des fiches synthétiques faites par des professeurs sur tous les grands philosophes au programme de terminale, sur les _sociologues ou économistes au programme de lycée_, sur la démocratie, les médias, les frontières... Ces ressources sont mises gratuitement à la disposition des élèves ", poursuit Héloïse Lhérété, la rédactrice en chef de Sciences Humaines

L'information a une valeur et donc un coût, mais la rédaction de Sciences Humaines a décidé d'offrir son travail. "Cette initiative est venue très spontanément, parce que nous sommes confinés, avec des journées un peu déstructurées. Nous sommes tous un peu sidérés et je crois que nous avons besoin de sens, de lien et de chaleur", conclut Héloïse Lhérété.

Rappelons que le magazine fondé à Auxerre par Jean-François Dortier, qui fête cette année ses 30 ans d'existence, est indépendant financièrement et ne dépend que de ses lecteurs. La publicité n'a jamais été une source de revenus pour cette publication.