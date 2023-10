À Avallon, les habitants d'une impasse vivent dans l'insalubrité à cause de leurs voisins

C'est une impasse tranquille du quartier historique d'Avallon, pourtant depuis un an, les habitants vivent un enfer. Une famille vit dans un état de saleté indécent d'après les voisins, ce qui attire les blattes et les cafards, qui pullulent ensuite dans tous les appartements alentour. Depuis le mois de juillet, les voisins alertent la mairie, mais pour l'instant rien ne change. Une situation qui pourrait trouver une issue d'ici la fin de la semaine promet la mairie d'Avallon.

Les voisins alertés à cause de l'état des animaux

Lorsque Sarah est arrivée en septembre dans son appartement, elle a tout de suite repéré cette maison, où les poubelles sont entassées sur la terrasse et à l'intérieur. Elle remarque aussi plusieurs animaux, qui ne sortent jamais, certains très amaigris. Comme tous ses voisins, elle note aussi des insectes chez elle : "il y avait déjà des blattes qui courraient la nuit, partout lorsque je suis arrivée, se souvient-elle. La nuit, dans la cuisine surtout. On ne vit plus en fait." Chez Margaux, il n'y a pas énormément de blattes ou de cafards, mais le problème ce sont les odeurs : "les chiens ne sortent pas et donc font leurs besoins à la maisons, nous on a les odeurs, l'été ce n'est pas possible. Impossible d'inviter des amis. Le facteur ne voulait plus passer à cause des blattes dans les boîtes aux lettres, même un fruit qui n'est pas assez mûr, on ne peut pas le laisser dehors, à cause des blattes. Ça va être aussi, avoir des nids de cafards et les emporter partout avec nous", ajoute-elle.

Pour les deux jeunes femmes, la solution serait avant tout de retirer les animaux de la maison : "j'aimerais que la mairie appelle les associations de défense des animaux, explique Sarah. Il y a des lois, ces animaux doivent être sortis, traités, soignés. Il n'y aura plus d'excréments, les bêtes vont vers la crasse." Elle parle d'un dialogue impossible avec la famille en question, et a même porté plainte à la suite d'un confrontation.

Quelles solutions ?

La maison en question a déjà été désinfectée plusieurs fois, sans que cela change la situation. Alertée, la mairie affirme s'occuper de la situation, ce qui prend du temps d'après Alain Guittet, adjoint au maire en charge de l'urbanisme, puisqu'il faut rencontrer et comprendre toutes les acteurs. Une solution semble cependant se dessiner : "je crois que cette famille a besoin d'aide, même pour les gestes du quotidien, décrit l'adjoint. Cette aide là pourrait leur être apportée, peut-être pas dans le logement qu'elle occupe actuellement mais dans un logement plus adapté." Une solution trouvée, après avoir rencontré les locataires, les voisins, la propriétaire de la maison et l'UDAF 89 (Union départementale des associations familiales).

En effet, le mari est sous curatelle, c'est-à-dire qu'il est suivi et aidé par un membre de l'UDAF 89. Dans ce cadre, l'agent peut accompagner et conseiller, par exemple en proposant une action de désinfection, mais en aucun cas prendre des décisions à la place de la personnes, et certainement pas l'obliger à quitter son logement. Stéphane Brémond est responsable du service tutélaire de l'UDAF 89 : "seul un avis médical éventuellement peut influencer la décision du juge, et puis nous faisons aussi en fonction des moyens financiers de la personnes", explique-t-il*.* En l'occurrence, si le mari et le reste de sa famille (qui n'est pas sous curatelle) décide de casser le bail de location, il faudra ensuite débloquer un logement social. La mairie d'Avallon promet que la situation va se décanter dans la semaine, une réunion entre les différents acteurs est prévue ce vendredi 6 octobre 2023.